الجبالي: عبو لم يغادر الترويكا بسبب الفساد والكل اليوم يبحث عن المليون امراة

Dimanche 28 Avril 2019



باب نات

المساواة في الميراث

- قال رئيس الحكومة السابق والمترشح المستقلّ للإنتخابات الرئاسية في 2019 حمّادي الجبالي في حوار عبر امواج اذاعة اكسبرس اف ام انّ خروج محمد عبو من حكومة الجبالي، كان بسبب قضية إجرائية إدارية وليس بسبب إعتراض الجبالي على مراقبته للفساد.وأضاف حمّادي الجبالي أنّ محمّد عبّو طالب بهيئة عليا لمراقبة جميع الوزارات وزملائه الوزراء إضافة إلى كونه سيكون فوق المراقبة، وذلك أمر غير منطقي.و أفاد حمّادي الجبالي أنّ رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية في ما وصلت إليه البلاد بسبب هيمنته على جميع السلط، والإنخراط في صراع داخل حزبه، ليخرج الصراع في ما بعد ويؤثر على البلاد.كما أشار ضيف البرنامج إلى أنّ قضية المساواة في الميراث، قضية غير مطروحة، وهي تدخل في إطار الحملات الإنتخابية.واضاف أنّ الإرث أصبح معكوسا، فالأبناء الآن يورّثون الديون والقضايا والمشاكل متابعا أنّ منظومة الإرث منظومة متكاملة ومحكمة وفق النص القرآني وأنّ النفع أكثر للمرأة.واشار إلى أنّ غايات سياسية وإنتخابية وراء هذه المبادرة معلّقا أنّ “كل واحد يلوج على مليون مرا موش على 4” في إشارة إلى محاولات إستقطاب أصوات النساء خلال الإنتخابات القادمة.