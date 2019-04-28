الجبالي: عبو لم يغادر الترويكا بسبب الفساد والكل اليوم يبحث عن المليون امراة

Dimanche 28 Avril 2019
باب نات - قال رئيس الحكومة السابق والمترشح المستقلّ للإنتخابات الرئاسية في 2019 حمّادي الجبالي في حوار عبر امواج اذاعة اكسبرس اف ام انّ خروج محمد عبو من حكومة الجبالي، كان بسبب قضية إجرائية إدارية وليس بسبب إعتراض الجبالي على مراقبته للفساد.
وأضاف حمّادي الجبالي أنّ محمّد عبّو طالب بهيئة عليا لمراقبة جميع الوزارات وزملائه الوزراء إضافة إلى كونه سيكون فوق المراقبة، وذلك أمر غير منطقي.
و أفاد حمّادي الجبالي أنّ رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية في ما وصلت إليه البلاد بسبب هيمنته على جميع السلط، والإنخراط في صراع داخل حزبه، ليخرج الصراع في ما بعد ويؤثر على البلاد.
المساواة في الميراث
كما أشار ضيف البرنامج إلى أنّ قضية المساواة في الميراث، قضية غير مطروحة، وهي تدخل في إطار الحملات الإنتخابية.
واضاف أنّ الإرث أصبح معكوسا، فالأبناء الآن يورّثون الديون والقضايا والمشاكل متابعا أنّ منظومة الإرث منظومة متكاملة ومحكمة وفق النص القرآني وأنّ النفع أكثر للمرأة.
واشار إلى أنّ غايات سياسية وإنتخابية وراء هذه المبادرة معلّقا أنّ “كل واحد يلوج على مليون مرا موش على 4” في إشارة إلى محاولات إستقطاب أصوات النساء خلال الإنتخابات القادمة.
وأضاف حمّادي الجبالي أنّ محمّد عبّو طالب بهيئة عليا لمراقبة جميع الوزارات وزملائه الوزراء إضافة إلى كونه سيكون فوق المراقبة، وذلك أمر غير منطقي.
و أفاد حمّادي الجبالي أنّ رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية في ما وصلت إليه البلاد بسبب هيمنته على جميع السلط، والإنخراط في صراع داخل حزبه، ليخرج الصراع في ما بعد ويؤثر على البلاد.
المساواة في الميراث
كما أشار ضيف البرنامج إلى أنّ قضية المساواة في الميراث، قضية غير مطروحة، وهي تدخل في إطار الحملات الإنتخابية.
واضاف أنّ الإرث أصبح معكوسا، فالأبناء الآن يورّثون الديون والقضايا والمشاكل متابعا أنّ منظومة الإرث منظومة متكاملة ومحكمة وفق النص القرآني وأنّ النفع أكثر للمرأة.
واشار إلى أنّ غايات سياسية وإنتخابية وراء هذه المبادرة معلّقا أنّ “كل واحد يلوج على مليون مرا موش على 4” في إشارة إلى محاولات إستقطاب أصوات النساء خلال الإنتخابات القادمة.
1 de 1 commentaires pour l'article 181354
En continu
- 12:59 شكون باش ننتخب!
- Hier 21:31 النساء الكادحات و نفاق نساء الأجندات
- Hier 16:04 بن عروس: مائدة مستديرة حول الهجرة اللانظامية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:32
|19:07
|16:02
|12:24
|05:28
|03:51
|
22°
|21°
|% 43
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
7.7 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|21°-12
|22°-12
|21°-12
|21°-12
|27°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 61 495) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 662) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 852) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 48 128) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 035) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 722) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 964) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 44 429) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 480) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 158) عبير موسى امام القضاء
( 36 157) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 972) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 212) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 31 221) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 29 902) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 902) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 233) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 28 169) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
( 27 984) إيقاف منصف قرطاس للاشتباه في التخا
( 27 692) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:sarih (Tunisia )
Sur: هالة وردي تعكس الهجوم على هشام جعيّط : سقوطك كان مدوّي فقد بيّنت عجزك وتحوّلك من رجل علم إلي شيخ افتاء