يوسف الشاهد يزور عائلات ضحايا حادثة السبالة

Dimanche 28 Avril 2019



باب نات

- حل صباح الاحد 28 أفريل رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد، وقدم واجب العزاء لعائلات ضحايا الحادث الذي جد صباح امس السبت بمنطقة الشارع وراح ضحيته 12 شخصا وجرح فيه 20 اخرون.وأفاد معتمد الجهة لاذاعة شمس أف أم ، أن الأهالي دعوا رئيس الحكومة إلى توفير النقل العمومي وإحداث منطقة سقوية بجهتهم.كما طالب الأهالي ببعث مركز صحي إضافة إلى تحويل المدرسة الإعدادية بالمغيلة إلى معهد ثانوي حتى يتمكن تلاميذ الجهة مواصلة تعليمهم الثانوي على عين المكان دون تكبد عناء التنقل.من جهته تعهد رئيس الحكومة بالتكفل بالحالات الإجتماعية للضحايا وعلاج المصابين.