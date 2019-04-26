Radio Babnet Tunisie On Air: Souad Mohamed - Intidaaar  

عبد الحميد الجلاصي معلقا على منعه من حضور ندوة بكلية منوبة: انهم يدعون إلى الشفقة

Vendredi 26 Avril 2019

Vendredi 26 Avril 2019
باب نات - علق القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي الجمعة 26 أفريل على منعه من قبل طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس " الجناح اليساري" من حضور ندوة فكرية.
وكتب عبد الحميد الجلاصي التدوينة التالية:
"انهم يدعون إلى الشفقة
مجموعة طلبة ضحايا الدمغجة والتعصب وبضع كلمات ثورية .

عملية صعلكة لعرقلة ندوة علمية .
الحمق والتعصب يترافق مع ارتخاء /تهاون /توطيء ادارة الكلية .
لا تسمع لها صوتا ".

اقرأ أيضا: منوبة: ايقاف ندوة علمية عقب الاحتجاج على حضور قياديين من حركة النهضة

وكان تم صباح اليوم الجمعة 26 أفريل 2019، ايقاف اشغال الندوة العلمية الثالثة لوحدة البحث بالكلية "الظاهرة الدينية في تونس"، بكلية الاداب والفنون والانسانيات بمنوبة.
وجاء ذلك على خلفية احتجاج عدد من الطلبة ورفضهم حضور السياسيين، حسب ما افاد به عميد الكلية عبد السلام العيساوي.

يذكر ان برنامج الندوة التي توقفت نهائيا حسب تصريح العميد، قد تضمن جملة من المحاور تعلقت "بالاسلام السياسي في تونس مفاهيم واشكاليات، وتحولات الاسلام السياسي بعد الثورات العربية، ثم حركة النهضة من الجماعة الاسلامية الى الاسلام الديمقراطي، ثم تنويعات الاسلام السياسي.

  
  
     
  
rtt-bd3b6308527c39e9b5ac9544e0dd491e-2019-04-26 16:54:36






0 de 0 commentaires pour l'article 181243



En continu

الجمعة 26 أفريل 2019 | 20 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:30 19:05 16:02 12:24 05:31 03:55
24°
 23° % 38 :الرطــوبة
تونــس 15°
7.7 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
23°-1520°-1321°-1223°-1222°-14
  • Avoirs en devises
    13246,1

  • (25 avril)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,36650 DT        1$ =2,99341 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 avril)   287,4 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556295101|181243 1291|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires