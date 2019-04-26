عبد الحميد الجلاصي معلقا على منعه من حضور ندوة بكلية منوبة: انهم يدعون إلى الشفقة

Vendredi 26 Avril 2019
باب نات - علق القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي الجمعة 26 أفريل على منعه من قبل طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس " الجناح اليساري" من حضور ندوة فكرية.
وكتب عبد الحميد الجلاصي التدوينة التالية:
"انهم يدعون إلى الشفقة
مجموعة طلبة ضحايا الدمغجة والتعصب وبضع كلمات ثورية .
عملية صعلكة لعرقلة ندوة علمية .
الحمق والتعصب يترافق مع ارتخاء /تهاون /توطيء ادارة الكلية .
لا تسمع لها صوتا ".
اقرأ أيضا: منوبة: ايقاف ندوة علمية عقب الاحتجاج على حضور قياديين من حركة النهضة
وكان تم صباح اليوم الجمعة 26 أفريل 2019، ايقاف اشغال الندوة العلمية الثالثة لوحدة البحث بالكلية "الظاهرة الدينية في تونس"، بكلية الاداب والفنون والانسانيات بمنوبة.
وجاء ذلك على خلفية احتجاج عدد من الطلبة ورفضهم حضور السياسيين، حسب ما افاد به عميد الكلية عبد السلام العيساوي.
يذكر ان برنامج الندوة التي توقفت نهائيا حسب تصريح العميد، قد تضمن جملة من المحاور تعلقت "بالاسلام السياسي في تونس مفاهيم واشكاليات، وتحولات الاسلام السياسي بعد الثورات العربية، ثم حركة النهضة من الجماعة الاسلامية الى الاسلام الديمقراطي، ثم تنويعات الاسلام السياسي.
وكتب عبد الحميد الجلاصي التدوينة التالية:
"انهم يدعون إلى الشفقة
مجموعة طلبة ضحايا الدمغجة والتعصب وبضع كلمات ثورية .
عملية صعلكة لعرقلة ندوة علمية .
الحمق والتعصب يترافق مع ارتخاء /تهاون /توطيء ادارة الكلية .
لا تسمع لها صوتا ".
اقرأ أيضا: منوبة: ايقاف ندوة علمية عقب الاحتجاج على حضور قياديين من حركة النهضة
وكان تم صباح اليوم الجمعة 26 أفريل 2019، ايقاف اشغال الندوة العلمية الثالثة لوحدة البحث بالكلية "الظاهرة الدينية في تونس"، بكلية الاداب والفنون والانسانيات بمنوبة.
وجاء ذلك على خلفية احتجاج عدد من الطلبة ورفضهم حضور السياسيين، حسب ما افاد به عميد الكلية عبد السلام العيساوي.
يذكر ان برنامج الندوة التي توقفت نهائيا حسب تصريح العميد، قد تضمن جملة من المحاور تعلقت "بالاسلام السياسي في تونس مفاهيم واشكاليات، وتحولات الاسلام السياسي بعد الثورات العربية، ثم حركة النهضة من الجماعة الاسلامية الى الاسلام الديمقراطي، ثم تنويعات الاسلام السياسي.
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Par:mongi (Tunisia )
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