عبّو يوج رسالة للشاهد: احترم روحك راك جيت رئيس حكومة في غلطة

Mardi 23 Avril 2019
باب نات - اتّهم الثلاثاء 23 أفريل، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبّو، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأنه أعطى التعليمات بمراقبته ومتابعة تحرّكاته.
وأكّد محمد عبو خلال استضافته في برنامج ميدي شو على أمواج إذاعة موزاييك أف أم أن لديه صورا للسيارات التى تراقبه وأرقامها المنجمية.
وعبّر الشاهد عن استنكاره لممارسات الشاهد وخاطبه قائلا "احترم روحك راك جيت رئيس حكومة في غلطة وكان خلاّو الحبيب الصيد راي الدولة محترمة".
وأكّد محمد عبو خلال استضافته في برنامج ميدي شو على أمواج إذاعة موزاييك أف أم أن لديه صورا للسيارات التى تراقبه وأرقامها المنجمية.
وعبّر الشاهد عن استنكاره لممارسات الشاهد وخاطبه قائلا "احترم روحك راك جيت رئيس حكومة في غلطة وكان خلاّو الحبيب الصيد راي الدولة محترمة".
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Par:kerker (France )
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