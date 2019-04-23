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جوهر بن مبارك لحسونة الناصفي: أستاذ درس يوسف الشاهد شهرية مقصوصة عندها شهرين

Mardi 23 Avril 2019

Mardi 23 Avril 2019
باب نات - كشف أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلته على قناة حنبعل ان من بين الأساتذة الجامعيين المعتصمين امام وزارة التعليم العالي أستاذ درس يوسف الشاهد في المجال الفلاحي.

وأضاف جوهر بن مبارك " راتب هذا الأستاذ مقطوع منذ شهرين بسبب سياسات تلميذه وهذه مفارقة غريبة.
وطالب جوهر بن مبارك بضرورة الاهتمام بالاساتذة الجامعيين وحل مشاكلهم باعتبار انهم نخبة البلاد.


يذكر ان الجامعيين منظوري اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"، المشاركين في الاضراب المتمثل في الامتناع عن تسليم مواضيع الامتحانات للطلبة، نفذوا عديد الوقفات احتجاجية للتعبير عن تمسكهم بتطبيق سلم التأجير بما يمكنهم، وفق تأكديهم "من تعديل جراياتهم الشهرية ورد الاعتبار للأستاذ الجامعي وحفظ كرامته"، مطالبين بمقابلة رئيس الحكومة بعد فشل التفاوض مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



  
  
     
  
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