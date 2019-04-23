جوهر بن مبارك لحسونة الناصفي: أستاذ درس يوسف الشاهد شهرية مقصوصة عندها شهرين

Mardi 23 Avril 2019
باب نات - كشف أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلته على قناة حنبعل ان من بين الأساتذة الجامعيين المعتصمين امام وزارة التعليم العالي أستاذ درس يوسف الشاهد في المجال الفلاحي.
وأضاف جوهر بن مبارك " راتب هذا الأستاذ مقطوع منذ شهرين بسبب سياسات تلميذه وهذه مفارقة غريبة.
وطالب جوهر بن مبارك بضرورة الاهتمام بالاساتذة الجامعيين وحل مشاكلهم باعتبار انهم نخبة البلاد.
يذكر ان الجامعيين منظوري اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"، المشاركين في الاضراب المتمثل في الامتناع عن تسليم مواضيع الامتحانات للطلبة، نفذوا عديد الوقفات احتجاجية للتعبير عن تمسكهم بتطبيق سلم التأجير بما يمكنهم، وفق تأكديهم "من تعديل جراياتهم الشهرية ورد الاعتبار للأستاذ الجامعي وحفظ كرامته"، مطالبين بمقابلة رئيس الحكومة بعد فشل التفاوض مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف جوهر بن مبارك " راتب هذا الأستاذ مقطوع منذ شهرين بسبب سياسات تلميذه وهذه مفارقة غريبة.
وطالب جوهر بن مبارك بضرورة الاهتمام بالاساتذة الجامعيين وحل مشاكلهم باعتبار انهم نخبة البلاد.
يذكر ان الجامعيين منظوري اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"، المشاركين في الاضراب المتمثل في الامتناع عن تسليم مواضيع الامتحانات للطلبة، نفذوا عديد الوقفات احتجاجية للتعبير عن تمسكهم بتطبيق سلم التأجير بما يمكنهم، وفق تأكديهم "من تعديل جراياتهم الشهرية ورد الاعتبار للأستاذ الجامعي وحفظ كرامته"، مطالبين بمقابلة رئيس الحكومة بعد فشل التفاوض مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
En continu
- Hier 22:10 مهرجان النجع ببلخير من 27 الى 30أفريل 2019
- Hier 20:06 رجة أرضية ثانية بالقطار بقفصة بقوة 23ر3 درجة
- Hier 17:33 حجز 25 طنا من النحاس المهرب بسوسة
- Hier 17:02 مصرع 8 أشخاص إثر زلزال بالفلبين
- Hier 16:53 تفكيك شبكة مختصة في التدليس ببن عروس
- Hier 16:02 رئيس الدولة يتحادث مع رئيس حركة مشروع تونس
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:27
|19:02
|16:01
|12:25
|05:34
|04:00
|
24°
|25°
|% 47
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|25°-14
|25°-14
|24°-15
|24°-16
|21°-12
Follow @babnet_Tunisie
( 61 018) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 51 486) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 206) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 46 899) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 46 595) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 727) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 548) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 329) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 558) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 222) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 39 723) عبير موسى امام القضاء
( 37 484) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 35 966) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 880) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 096) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 29 795) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 771) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 102) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 27 928) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
( 27 838) إيقاف منصف قرطاس للاشتباه في التخا
Par:ra7ala (Saudi Arabia )
Sur:''حول انحراف داخل اليسار أو عندما يضلّ رفاق الطريق''