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مبروك كورشيد يفتح النار على محمد عبّو : أيها الأرعن، صبيّ السفارات، لا تتطاول على القامات

Samedi 20 Avril 2019

Samedi 20 Avril 2019
باب نات - هاجم السبت 20 أفريل، وزير أملاك الدولة السابق، مبروك كورشيد مؤسس حزب التيار الديمقراطي محمّد عبّو في تدوينة مطوّلة تحمل عنوان "في عبو وأمثاله: صبيان السفارات يتطاولون على القامات" .
وأشار كورشيد إلى أن عبّو وخلال كلمته تهجّم على كل من جمال عبد الناصر ومعمّر القذافي وقال "لم يري" عبو" وقتا مناسبا ليرد جميل القومين العروبين، وهم جلوس أمامه إلا في كلمته بالمؤتمر الثاني لحزبه بأن اثني علي رموزهم الذين يضعون صورهم في مكاتبهم وبالساحات العامة بأن وصف كل من الزعيمين جمال عبد الناصر ومعمر القذافي بالدموين القتلة.

وقال كورشيد "هذا الوصف الحقير المتدني لرجال الأمة يستحق الرد عنه ،وهذه جرعة علي الحساب الي أن تلقي العقاب، اعلم أيها الارعن أن الأمة التي تحترم نفسها لا تعتدي علي رموزها ،وعبد الناصر كان رمزا بشهادة العدو قبل الصديق".


وختم تدوينته قائلا "اما أبناء السفارات الذي لا يجيدون الحديث إلا أمام أسيادهم لن يكونوا رموزا وذكرهم في التاريخ عابر، آسفي ليس عليك فمكانك معروف ولكن كل آسفي علي من وضع ويضع يده في يدك لأنه وقتها يعانق السفارات".

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 180908

MedTunisie  ()  |Samedi 20 Avril 2019 à 21h 51m |           
كرشيد و امثاله من القذارات و نخب النكبة يعريفون جيدا انهم سبب خراب الامة العربية الاسلامية و تحطيم رموزها رغم الموضوع الطويل جدا



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