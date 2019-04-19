فيديو اليوم: إعلامي سعودي يحلق شنبه ولحيته بعد هزيمة الهلال أمام النجم

Vendredi 19 Avril 2019
باب نات - نفَّذ الإعلامي السعودي سعيد آل عامر وعدًا قطعه على نفسه قبل يومين من نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال وقام بحلق “شنه ولحيته” بعد خسارة فريقه للقب أمام النجم الساحلي.
وقال “آل عامر” في فيديو نشره على حسابه بموقع تويتر “قبل يومين نزلت مقطع إذا ما أخذ "الهلال" البطولة العربية وفاز على النجم، بحلق شنبي ولحيتي، وفعلًا حلقتها وعند كلمتي”.
وكان آل عامر، هنأ في فيديو قبل يومين، الهلال بوصوله لنهائي البطولة العربية، وقطع وعدًا على نفسه بحلق شنبه ولحيته في حال خسارته، مبينًا أنه لم يحلقهما منذ 35 عامًا.
يشار إلى أن النجم الساحلي كان قد توج بلقب كأس زايد للأندية بعد فوزه في النهائي على الهلال السعودي 2 - 1 في ملعب هزاع بن زايد في العين الإماراتية.
وقال “آل عامر” في فيديو نشره على حسابه بموقع تويتر “قبل يومين نزلت مقطع إذا ما أخذ "الهلال" البطولة العربية وفاز على النجم، بحلق شنبي ولحيتي، وفعلًا حلقتها وعند كلمتي”.
وكان آل عامر، هنأ في فيديو قبل يومين، الهلال بوصوله لنهائي البطولة العربية، وقطع وعدًا على نفسه بحلق شنبه ولحيته في حال خسارته، مبينًا أنه لم يحلقهما منذ 35 عامًا.
يشار إلى أن النجم الساحلي كان قد توج بلقب كأس زايد للأندية بعد فوزه في النهائي على الهلال السعودي 2 - 1 في ملعب هزاع بن زايد في العين الإماراتية.
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