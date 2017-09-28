سيدي بوزيد: يتحوّز على مسدّس بلاستيكي ويسطو على منزل مواطن
Jeudi 28 Septembre 2017
إثر توفر معلومات لدى وحدات الحرس الوطني بسيدي بوزيد مفادها تعمّد شخص يرتدي معطف شبه عسكري بحوزته مسدّس إقتحام منزل إحدى متساكنات منطقة أولاد ابراهيم المحاذية لجبل القريو عمادة الهيشريّة معتمديّة سيدي بوزيد الغربيّة وقطع النور الكهربائي على المنزل والإستيلاء على مبلغ مالي قدره 260 دينارا ثمّ المغادرة باتجاه الجبل المذكور.
وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية, تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد يوم 26 سبتمبر 2017 من حصر الشبهة في شخص عمره 58 سنة أصيل الجهة تنطبق عليه المواصفات التي أدلت بها المتضرّرة وبمداهمة منزله بعد مراجعة النيابة العموميّة تمّ إلقاء القبض عليه والعثور على مسدّس بلاستيكي (لعبة) والمعطف شبه العسكري الذين تمّ إستعمالهما في إرتكاب جريمته وبعرضه على المتضرّرة تعرّفت عليه منذ الوهلة الأولى.
باستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "السّرقة تحت طائلة التهديد بسلاح ناري".
Publié le:2017-09-28 10:08:27
وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية, تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد يوم 26 سبتمبر 2017 من حصر الشبهة في شخص عمره 58 سنة أصيل الجهة تنطبق عليه المواصفات التي أدلت بها المتضرّرة وبمداهمة منزله بعد مراجعة النيابة العموميّة تمّ إلقاء القبض عليه والعثور على مسدّس بلاستيكي (لعبة) والمعطف شبه العسكري الذين تمّ إستعمالهما في إرتكاب جريمته وبعرضه على المتضرّرة تعرّفت عليه منذ الوهلة الأولى.
باستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "السّرقة تحت طائلة التهديد بسلاح ناري".
Publié le:2017-09-28 10:08:27
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