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Justice

قضية لطفي نقض: تاجيل القضية الى يوم 28 نوفمبر 2017

Mardi 26 Septembre 2017
بــاب نــات - قررت محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر بتأجيل جلسة النظر في قضية مقتل لطفي نقض الى يوم 28 نوفمبر 2017 بطلب من فريق الدفاع عن ورثة القتيل.

وحسب الشارع المغاربي فان فريق الدفاع طلب التحرير على الأطباء الشرعيين باعتباره يرى ان الإشكال في الحكم الابتدائي يتعلق باعتماد تقرير الطب الشرعي الاول ،والذي تم بمستشفى قابس ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار التقرير الثاني الذي تم إعداده من قبل 3 أطباء شرعيين.


من جانب اخر أفادت صحيفة " الشارع المغاربي" ان فريق الدفاع عن ورثة لطفي نقض تعزز بمجموعة من المحامين المتكفلين بالدفاع في قضية الشهيد شكري بلعيد .

ومن بين الملتحقين بهيئة الدفاع حسب الصحيفتين الأستاذين رضا الرداوي وأنور الباصي .

وتضم هيئة المرافعة عن لطفي نقض عددا من المحامين ،منهم مجموعة من المنتمين لعدد من الأحزاب أبرزها حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس وتونس اولا .

جدير بالذكر ان محكمة الاستئناف أعلنت عن تأجيل الجلسة الى يوم 28 نوفمبر 2017.

الصورة من الأرشيف


Publié le:2017-09-26 12:44:47

  
  
  
  
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