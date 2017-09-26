قضية لطفي نقض: تاجيل القضية الى يوم 28 نوفمبر 2017

وحسب الشارع المغاربي فان فريق الدفاع طلب التحرير على الأطباء الشرعيين باعتباره يرى ان الإشكال في الحكم الابتدائي يتعلق باعتماد تقرير الطب الشرعي الاول ،والذي تم بمستشفى قابس ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار التقرير الثاني الذي تم إعداده من قبل 3 أطباء شرعيين.
من جانب اخر أفادت صحيفة " الشارع المغاربي" ان فريق الدفاع عن ورثة لطفي نقض تعزز بمجموعة من المحامين المتكفلين بالدفاع في قضية الشهيد شكري بلعيد .
ومن بين الملتحقين بهيئة الدفاع حسب الصحيفتين الأستاذين رضا الرداوي وأنور الباصي .
وتضم هيئة المرافعة عن لطفي نقض عددا من المحامين ،منهم مجموعة من المنتمين لعدد من الأحزاب أبرزها حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس وتونس اولا .
جدير بالذكر ان محكمة الاستئناف أعلنت عن تأجيل الجلسة الى يوم 28 نوفمبر 2017.
الصورة من الأرشيف
Publié le:2017-09-26 12:44:47
Par:fenac (Tunisia ) Par Mobile
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