سالم الابيض لوزيرة الطاقة: سألتك سابقا حول رئيس ديوانك الذي تعلقت به شبهات فساد فقمت بتعيينه على مؤسسة الطاقات المتجدّدة

Mardi 13 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-13 15:47:56

- طالب النائب سالم الابيض في مداخلته في مجلس الشعب من وزيرة الطاقة هالة شيخ روحو بان تجيب عن سؤال سابق حول رئيس ديوانها الذي تعلقت به شبهات فساد.واضاف سالم الابيض موجها كلامها للوزيرة " سألتك سابقا حول رئيس ديوانك الذي تعلقت به شبهات فساد فقمت بتغييره ولكن قمت بتوليته على مؤسسة الطاقات المتجدّدة .واكد سالم الأبيض ان الوزيرة ليست جادة في محاربة ظواهر الفساد في وزارتها".وكان مجلس نواب الشعب، صادق الثلاثاء، خلال جلسة عامة التأمت بقصر باردو، على إتفاق الضمان المتعلق بالقرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بقيمة 500ر11 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية فولطاضوئية بتوزر 1.