Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - La Takdibi..  
Politique

سالم الابيض لوزيرة الطاقة: سألتك سابقا حول رئيس ديوانك الذي تعلقت به شبهات فساد فقمت بتعيينه على مؤسسة الطاقات المتجدّدة

Mardi 13 Juin 2017
بــاب نــات - طالب النائب سالم الابيض في مداخلته في مجلس الشعب من وزيرة الطاقة هالة شيخ روحو بان تجيب عن سؤال سابق حول رئيس ديوانها الذي تعلقت به شبهات فساد.

واضاف سالم الابيض موجها كلامها للوزيرة " سألتك سابقا حول رئيس ديوانك الذي تعلقت به شبهات فساد فقمت بتغييره ولكن قمت بتوليته على مؤسسة الطاقات المتجدّدة .
واكد سالم الأبيض ان الوزيرة ليست جادة في محاربة ظواهر الفساد في وزارتها".

وكان مجلس نواب الشعب، صادق الثلاثاء، خلال جلسة عامة التأمت بقصر باردو، على إتفاق الضمان المتعلق بالقرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بقيمة 500ر11 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية فولطاضوئية بتوزر 1.




Publié le:2017-06-13 15:47:56

rtt-341bf20db97df4421b9656aef90765d8-2017-06-13 15:47:56
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144032



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12077,6

  • (09 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 2,75371 DT        1$ =2,44425 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09 juin)   756,6 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144032 224|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires