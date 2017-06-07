مكي هلال: الصراع بين قناتي ''العربية'' و''الجزيرة'' على طريقة ''توري نوري'' و الاعلاميون التونسيون في ورطة

Mercredi 07 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-07 13:39:58

- انتقد الاعلامي بقناة "التاسعة" مكي هلال الخطاب الاعلامي " المتدني" لقناتي الجزيرة والعربية على خلفية قطع العلاقات مع قطر.وقال مكي هلال " الصراع بين العربية والجزيرة اصبح على طريقة توري نوري وبعيدا عن المهنية.واكد مكي هلال ان الإعلاميين التونسيين يعيشون في وضع صعب على خلفية الخطاب الاعلامي.