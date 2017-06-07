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مكي هلال: الصراع بين قناتي ''العربية'' و''الجزيرة'' على طريقة ''توري نوري'' و الاعلاميون التونسيون في ورطة
Mercredi 07 Juin 2017
بــاب نــات
- انتقد الاعلامي بقناة "التاسعة" مكي هلال الخطاب الاعلامي " المتدني" لقناتي الجزيرة والعربية على خلفية قطع العلاقات مع قطر.
وقال مكي هلال " الصراع بين العربية والجزيرة اصبح على طريقة توري نوري وبعيدا عن المهنية.
واكد مكي هلال ان الإعلاميين التونسيين يعيشون في وضع صعب على خلفية الخطاب الاعلامي.
Publié le:2017-06-07 13:39:58
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