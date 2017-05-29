الصافي سعيد: لا شيء يمكن ان يُدينني في ما أصبح يُعرف بقضية شفيق الجراية

واضاف الصافي سعيد أنه لا يوجد شئ يدينه في ما اصبح يعرف بقضية شفيق الجراية لانها أصلا قضية تصفية ساخنة بسكاكين كثيرة ..
وتابع الصافي سعيد "لست من الذين يتلقون الرشاوي او يركبون سيارات على ملك أناس اخرين مهما كان شانهم ..فقد عرفت السيارات الفارهة منذ عقود .. وعشت رجلا حرا في عوالم حرة وبأفكار حرة ..الى هذه اللحظة .. ولو كنت انتهازيا لكنت وزيرا في هذه الحكومات البائسة.. ولو كان شفيق الجراية أستاذا لقيل ان الكتب التي يكتبها الصافي سعيد هي من تأليف شفيق الجراية .. ".
Publié le:2017-05-29 01:20:09
Par:Elmejri (Switzerland )
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