Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - 7awel Teftekerni  
Médias

الصافي سعيد: لا شيء يمكن ان يُدينني في ما أصبح يُعرف بقضية شفيق الجراية

Lundi 29 Mai 2017
بــاب نــات - نفى الناشط السياسي الصافي سعيد في تدوينة في صفحته الرسمية بالفايسبوك إمكانية تورطه في علاقة مشبوهة مع رجل الأعمال شفيق جراية.

واضاف الصافي سعيد أنه لا يوجد شئ يدينه في ما اصبح يعرف بقضية شفيق الجراية لانها أصلا قضية تصفية ساخنة بسكاكين كثيرة ..
وتابع الصافي سعيد "لست من الذين يتلقون الرشاوي او يركبون سيارات على ملك أناس اخرين مهما كان شانهم ..فقد عرفت السيارات الفارهة منذ عقود .. وعشت رجلا حرا في عوالم حرة وبأفكار حرة ..الى هذه اللحظة .. ولو كنت انتهازيا لكنت وزيرا في هذه الحكومات البائسة.. ولو كان شفيق الجراية أستاذا لقيل ان الكتب التي يكتبها الصافي سعيد هي من تأليف شفيق الجراية .. ".




Publié le:2017-05-29 01:20:09

rtt-3fc3a05df8fa99cb8e997f2db68a6cb2-2017-05-29 01:20:09
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 143337

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Lundi 29 Mai 2017 à 03h 08m |           
الصافي شفيق في علاقة مشبوهة مع سعيد الجراية

_:c



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12383,6

  • (25 mai)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,74594 DT        1$ =2,43661 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 mai)   265,3 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143337 9419|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires