الأرجنتين: فاجعة كروية جديدة.. وفاة لاعب بعد إصابة في الرأس
توفي لاعب كرة القدم الأرجنتيني أبيل نونيز متأثراً بـإصابة في الرأس تعرض لها خلال مباراة لفريقه فوتبول كلوب إيزايز (Fútbol Club Ezeiza) لـكرة القدم للصالات.
وقال نادي فوتبول كلوب إيزايز، الذي يتخذ من العاصمة بوينس آيرس مقراً له، في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء الأحد: "أصعب خبر اضطررنا لمشاركته كنادٍ على الإطلاق".
"ببالغ الألم وعميق الحزن، نودّع شاباً كانت أمامه حياة كاملة، رحيل ترك فراغاً لا يمكن وصفه".
"إثر تعرضه لإصابة بالغة خلال إحدى المباريات، بينما كان يرتدي بكل فخر قميص نادينا "إيزيزا"، ننعيه بأسى شديد".
"اليوم، تتراجع كرة القدم لتصبح في المرتبة الثانية، إذ يغمرنا ألم وداع زميل لنا، شاب كان مليئاً بالأحلام والطموحات، وكان جزءاً عزيزاً على قلوبنا في عائلتنا".
"يتقدم الجميع في نادي "إيزيزا" بخالص التعازي، معلنين عن دعمهم الكامل لعائلته وأصدقائه وزملائه في الفريق وكل محبيه في هذا الوقت العصيب للغاية".
"لترقد روحك بسلام. ستظل دائماً جزءاً من عائلتنا".
سقوطه فاقداً للوعيوكان نونيز، المولود عام 2008، ويلعب ضمن فرق الناشئين في النادي الأرجنتيني، قد تعرّض لـإصابة نهاية الأسبوع الماضي، بعدما اصطدمت كرة برأسه خلال مباراة لكرة الصالات، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية.
وسقط اللاعب على أرضية الملعب فاقداً للوعي، الأمر الذي دفع حكم المباراة إلى إيقاف اللعب فوراً، فيما تلقى الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى.
وخضع اللاعب لـعملية جراحية في المستشفى، إلا أن حالته لم تتحسن، ليُعلن عن وفاته، وسط حالة من الحزن والصدمة في أوساط ناديه.
وفاة خيسوس دي ميغيليُذكر أنه في مطلع شهر نوفمبر الجاري، أعلن نادي تينيريفي عن الوفاة المأساوية لـمهاجمه خيسوس دي ميغيل، وذلك بعد تعرضه لـضربة قوية في الصدر نتيجة اصطدام مع حارس مرمى نادي أندورا خلال المباراة بينهما.
وقال نادي فوتبول كلوب إيزايز، الذي يتخذ من العاصمة بوينس آيرس مقراً له، في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء الأحد: "أصعب خبر اضطررنا لمشاركته كنادٍ على الإطلاق".
"ببالغ الألم وعميق الحزن، نودّع شاباً كانت أمامه حياة كاملة، رحيل ترك فراغاً لا يمكن وصفه".
"إثر تعرضه لإصابة بالغة خلال إحدى المباريات، بينما كان يرتدي بكل فخر قميص نادينا "إيزيزا"، ننعيه بأسى شديد".
"اليوم، تتراجع كرة القدم لتصبح في المرتبة الثانية، إذ يغمرنا ألم وداع زميل لنا، شاب كان مليئاً بالأحلام والطموحات، وكان جزءاً عزيزاً على قلوبنا في عائلتنا".
"يتقدم الجميع في نادي "إيزيزا" بخالص التعازي، معلنين عن دعمهم الكامل لعائلته وأصدقائه وزملائه في الفريق وكل محبيه في هذا الوقت العصيب للغاية".
"لترقد روحك بسلام. ستظل دائماً جزءاً من عائلتنا".
سقوطه فاقداً للوعيوكان نونيز، المولود عام 2008، ويلعب ضمن فرق الناشئين في النادي الأرجنتيني، قد تعرّض لـإصابة نهاية الأسبوع الماضي، بعدما اصطدمت كرة برأسه خلال مباراة لكرة الصالات، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية.
وسقط اللاعب على أرضية الملعب فاقداً للوعي، الأمر الذي دفع حكم المباراة إلى إيقاف اللعب فوراً، فيما تلقى الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى.
وخضع اللاعب لـعملية جراحية في المستشفى، إلا أن حالته لم تتحسن، ليُعلن عن وفاته، وسط حالة من الحزن والصدمة في أوساط ناديه.
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