تدشين وحدة متطورة لتصفية الدم بمستشفى شارل نيكول بدعم سعودي لفائدة أكثر من 15 ألف مريض سنوياً
دُشّنت، اليوم الاثنين، بـالمستشفى الجامعي شارل نيكول بتونس، وحدة متطورة لتصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي، تم تجهيزها وتأهيلها في إطار مشروع مشترك تونسي – سعودي، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على أن توفر خدماتها لأكثر من 15 ألف مريض سنوياً.
وأوضح مستشار الديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أن الوحدة الجديدة تضم نحو 10 أسرّة و10 أجهزة حديثة، إضافة إلى مركز لتنقية المياه، مشيراً إلى أنه سيتم تكوين الإطارين الطبي وشبه الطبي على استخدام هذه التجهيزات، التي تُعدّ الأولى من نوعها في القطاع العمومي بتونس.
من مرحلة الأفكار إلى التنفيذوأكد حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون الثنائي العريق مع تونس، والذي انتقل منذ أفريل 2026 من مرحلة الأفكار والنوايا إلى مرحلة التنفيذ، حيث من المنتظر أن يتم تنفيذ حزمة من المشاريع الصحية التطوعية الأخرى في مجالات مختلفة.
"تقنية الأولى من نوعها في تونس"ومن جهته، أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن التعاون التونسي السعودي في المجال الصحي، القائم على قيم إنسانية مشتركة، من شأنه أن يتيح تبادل الخبرات وتعزيز الخدمات الصحية، معتبراً أن إحداث هذه الوحدة يندرج في إطار تكريس الدور الإنساني للطب والحد من الأمراض التي تعيق التمتع بـنمط حياة سليم.
وأعرب عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي ليشمل اختصاصات صحية أخرى، مشيراً إلى أن التقنية المعتمدة في الوحدة الجديدة هي الأولى من نوعها في تونس، وتتميز بـدقة وكفاءة أكبر مقارنة بـالتقنيات القديمة، فضلاً عن اعتمادها منظومة متطورة لتنقية المياه.
أكثر من 14 ألف تونسي يخضعون لتصفية الدمويخضع أكثر من 14 ألف تونسي لـتقنية تصفية الدم، وفق معطيات المركز الوطني لزراعة الأعضاء، فيما يحتاج نحو 30 بالمائة منهم إلى تدخل جراحي لزراعة الكلى.
مركز الملك سلمانويُعدّ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤسسة إنسانية وإغاثية دولية تابعة لـلمملكة العربية السعودية، تأسست في 13 ماي 2015، وتُعنى بـإغاثة المتضررين من الأزمات والكوارث والحروب والتخفيف من معاناة الفئات الهشة والمحتاجين، وقد شملت تدخلاتها منذ تأسيسها 113 دولة عبر تنفيذ آلاف المشاريع الإنسانية والإغاثية والتنموية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار زيارة وفد سعودي يضم 58 شخصاً إلى تونس، انطلقت أمس الأحد وتتواصل إلى اليوم الاثنين.
وأوضح مستشار الديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أن الوحدة الجديدة تضم نحو 10 أسرّة و10 أجهزة حديثة، إضافة إلى مركز لتنقية المياه، مشيراً إلى أنه سيتم تكوين الإطارين الطبي وشبه الطبي على استخدام هذه التجهيزات، التي تُعدّ الأولى من نوعها في القطاع العمومي بتونس.
من مرحلة الأفكار إلى التنفيذوأكد حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون الثنائي العريق مع تونس، والذي انتقل منذ أفريل 2026 من مرحلة الأفكار والنوايا إلى مرحلة التنفيذ، حيث من المنتظر أن يتم تنفيذ حزمة من المشاريع الصحية التطوعية الأخرى في مجالات مختلفة.
"تقنية الأولى من نوعها في تونس"ومن جهته، أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن التعاون التونسي السعودي في المجال الصحي، القائم على قيم إنسانية مشتركة، من شأنه أن يتيح تبادل الخبرات وتعزيز الخدمات الصحية، معتبراً أن إحداث هذه الوحدة يندرج في إطار تكريس الدور الإنساني للطب والحد من الأمراض التي تعيق التمتع بـنمط حياة سليم.
وأعرب عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي ليشمل اختصاصات صحية أخرى، مشيراً إلى أن التقنية المعتمدة في الوحدة الجديدة هي الأولى من نوعها في تونس، وتتميز بـدقة وكفاءة أكبر مقارنة بـالتقنيات القديمة، فضلاً عن اعتمادها منظومة متطورة لتنقية المياه.
أكثر من 14 ألف تونسي يخضعون لتصفية الدمويخضع أكثر من 14 ألف تونسي لـتقنية تصفية الدم، وفق معطيات المركز الوطني لزراعة الأعضاء، فيما يحتاج نحو 30 بالمائة منهم إلى تدخل جراحي لزراعة الكلى.
مركز الملك سلمانويُعدّ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤسسة إنسانية وإغاثية دولية تابعة لـلمملكة العربية السعودية، تأسست في 13 ماي 2015، وتُعنى بـإغاثة المتضررين من الأزمات والكوارث والحروب والتخفيف من معاناة الفئات الهشة والمحتاجين، وقد شملت تدخلاتها منذ تأسيسها 113 دولة عبر تنفيذ آلاف المشاريع الإنسانية والإغاثية والتنموية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار زيارة وفد سعودي يضم 58 شخصاً إلى تونس، انطلقت أمس الأحد وتتواصل إلى اليوم الاثنين.
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