تدشين وحدة متطورة لتصفية الدم بمستشفى شارل نيكول بدعم سعودي لفائدة أكثر من 15 ألف مريض سنوياً

من مرحلة الأفكار إلى التنفيذ



"تقنية الأولى من نوعها في تونس"



أكثر من 14 ألف تونسي يخضعون لتصفية الدم



مركز الملك سلمان



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