الملك سلمان بن عبد العزيز يعفي قائد التحالف العسكري الذي تقوده المملكة في اليمن من منصبه

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا بإعفاء قائد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، الفريق أول ركن فهد بن عبد الله السلمان من منصبه.وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمرا ملكيا جاء فيه "يعين الفريق الركن فهد بن حمد بن عبد العزيز السلمان مستشارا لوزير الدفاع للشؤون العسكرية".كما صدر أمر ملكي بتكليف الفريق الأول الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة إضافة إلى مهامه الحالية.