البرلمان: اسقاط الفصل المتعلق بالترفيع في المعلوم على استهلاك المشروبات الكحولية

مضمون الفصل المُسقط



"حلول جذرية للصناديق الاجتماعية"





أسقطتبـمن مشروعالمتعلق بـلفائدة، وفق ما صرّح بهلإذاعة، الذي أكد على ضرورة إيجادللإشكاليات المتعلقة بـويُشار إلى أننصّ أيضاً علىالمنصوص عليه بـمن، وذلك منإلى، كما نصّ علىوأكدأن إسقاط هذايفرض البحث عنلمعالجةالتي تعاني منها، بدل الاكتفاء بـتُحمّل المواطن أعباءً إضافية.