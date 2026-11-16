البرلمان: اسقاط الفصل المتعلق بالترفيع في المعلوم على استهلاك المشروبات الكحولية
أسقطت الاثنين 16 نوفمبر لجنتا المالية بـالبرلمان الفصل 24 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 المتعلق بـالترفيع في المعلوم على استهلاك الجعة ونبيذ العنب الطازج والمشروبات الروحية لفائدة حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، وفق ما صرّح به رئيس لجنة المالية بالبرلمان ماهر الكتاري لإذاعة ديوان أف أم، الذي أكد على ضرورة إيجاد حلول جذرية للإشكاليات المتعلقة بـالصناديق الاجتماعية.
مضمون الفصل المُسقطويُشار إلى أن نص الفصل المذكور نصّ أيضاً على ترفيع نسبة المعلوم على الألعاب والمسابقات المنصوص عليه بـالفصل 17 من القانون عدد 48 لسنة 2024، وذلك من 40 بالمائة إلى 60 بالمائة، كما نصّ على ترفيع تعريفة المعلوم على السفرات إلى الخارج.
"حلول جذرية للصناديق الاجتماعية"وأكد ماهر الكتاري أن إسقاط هذا الفصل يفرض البحث عن حلول جذرية لمعالجة الاختلالات المالية التي تعاني منها الصناديق الاجتماعية، بدل الاكتفاء بـإجراءات ظرفية تُحمّل المواطن أعباءً إضافية.
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