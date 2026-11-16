فتح باب الترشح لمسابقة "أفضل كسكسي صفاقسي" يوم 13 ديسمبر المقبل

تونس 16 نوفمبر 2026 (وات) - أعلنت جمعية "نكهة بلادي"، بالشراكة مع أكاديمية الكسكسي، عن فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقة "أفضل كسكسي صفاقسي"، التي تنتظم يوم 13 ديسمبر 2026 بصفاقس في إطار الدورة الثالثة لأولمبياد الكسكسي.وتشمل المسابقة، وفق كراس الشروط الذي وضعه المنظمون، عشرة أصناف من الكسكسي على غرار "كسكسي العلوش" و"القديد" و"القرنيط" و"الخضر" و"المتيق"، على أن يتم قبول متسابق واحد عن كل صنف، وفق اختيار المشاركين.وتندرج هذه التظاهرة ضمن برنامج الدورة الثالثة لأولمبياد الكسكسي التي ستقام في نسختها الجديدة، يوم 13 ديسمبر 2026 بصفاقس ويوم 19 ديسمبر 2026 بالحمامات.ويقوم أولمبياد الكسكسي على تنظيم مسابقات في إعداد هذا الطبق بمشاركة فردية أو ضمن فرق مع إمكانية المشاركة في عدة أصناف بما يتيح جمع النقاط وتحديد ترتيب عام للمشاركين يتوّج على أساسه أصحاب المراتب الثلاث الأولى إلى جانب إسناد جوائز وميداليات للفائزين في مختلف الأصناف.وتسعى أكاديمية الكسكسي الى التعريف بالوصفات الأصلية وأساليب إعدادها بالاستناد إلى مقاربات علمية والعمل على تطوير تطبيقاتها بما يتلاءم مع المتطلبات الفلاحية والبيئية وتقنيات الطهي الحديثة مع المحافظة على خصوصيات الوصفات التقليدية.