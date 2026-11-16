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مصر: القبض على مقدم برامج بتهمة إنهاء حياة طفليه داخل منزلهما

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Bookmark article    Publié le Lundi 16 Novembre 2026 - 13:03 قراءة: 0 د, 38 ث
      
نجحت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن الجيزة في إلقاء القبض على مقدم برامج بإحدى القنوات الفضائية الخاصة، عقب اتهامه بـإنهاء حياة طفليه داخل مسكنهما بمنطقة الطالبية.


وكشفت التحريات الأولية أن المتهم (40 عاماً) اعتدى بـالضرب المبرح على طفليه، البالغين من العمر 7 و9 سنوات، وقام بدفعهما بقوة ليصطدما بـالحائط، مما أودى بـحياتهما على الفور.


خلفية الجريمة

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن الجريمة وقعت على خلفية اتهام الأب لطفليه بـسرقته، بالإضافة إلى ادعائه سوء سلوكهما وقيامهما بـتصرفات "شاذة جنسياً".


شهادة جار

وخلال المعاينة الميدانية لـموقع الحادث، استمعت جهات التحقيق إلى شهادة أحد الجيران، الذي أكد سماعه المتكرر لأصوات اعتداء وصراخ صادر من شقة المتهم ضد الأطفال في أوقات سابقة.

وقد تم تحرير المحضر اللازم بـالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تمهيداً لـإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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