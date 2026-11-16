خلفية الجريمة



شهادة جار



نجحتبـفيعلىبإحدى، عقب اتهامه بـداخلبمنطقةوكشفتأن) اعتدى بـعلى، البالغين من العمر، وقامليصطدما بـ، مما أودى بـعلى الفور.وأفادتبأنوقعت على خلفيةبـ، بالإضافة إلىوقيامهما بـوخلاللـ، استمعتإلى، الذي أكدلأصواتصادر منضدفي أوقات سابقة.وقد تمبـ، واتخاذ كافةتمهيداً لـإلىلمباشرة