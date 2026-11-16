هيئة الانتخابات تصادق على قبول سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية العروسة بسليانة

أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أنه تمّت خلال اجتماع مجلس الهيئة المنعقد الإثنين، المصادقة على النتائج الأولية لعملية التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة من ولاية سليانة، التي جرت يوم أمس الأحد بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مسراطة.وأوضح، في تصريح إعلامي، أن عملية التصويت، أسفرت عن قبول سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي المذكور، بعد حصول الإجابة بـ"نعم" على نسبة 52،58% من الأصوات المصرّح بها، مقابل 47،42% لفائدة الإجابة بـ"لا"، فيما بلغت نسبة مشاركة الناخبين في عملية التصويت 48%.ومن الناحية القانونية، بين المنصري أنه سيكون هناك شغور في هذا المجلس المحلي، بعد تعليق النتائج، وانقضاء آجال الطعون، وبالتالي سيتم تنظيم انتخابات جزئية، في ظرف ثلاثة شهور، إثر دعوة الناخبين، لسد هذا الشغور.وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تعدّ رابع تجربة انتخابية تتعلق بسحب الوكالة، أفضت منها إثنتين إلى قبول سحب الوكالة من عضو مجلس محلي، بما يترتب عن ذلك من فقدانه صفة العضوية بالمجلس المحلي وشغور المقعد الذي كان يشغله، على أن يتمّ لاحقًا تنظيم انتخابات محلية جزئية بالدائرة الانتخابية المعنية لسدّ الشغور.وفي نقطة أخرى، من اجتماع مجلس الهيئة، أفاد المنصري، أنه تمت المصادقة على روزنامة سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية سيدي بوبكر1 من معتمدية سيدي بوبكر من ولاية قفصة، إثر صدور الأمر المؤرخ في 10 نوفمبر 2026 المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية سيدي بوبكر 1 من معتمدية سيدي بوبكر ولاية قفصة للتصويت على سحب الوكالة.وأكد أن الخطوط العريضة لهذه الروزنامة تتمثل في إجراء عملية التصويت، يوم 17 جانفي 2027، على أن تستمر عملية الحملة الانتخابية بين 26 ديسمبر2026 و15 جانفي 2027.