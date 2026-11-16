شخصيات بارزة في سيليكون فالي تطالب بعودة جنسن هوانغ إلى رئاسة "إنفيديا"
انضم إيلون ماسك وتيم سويني وترافيس كالانيك وغاري تان إلى أكثر من 157 ألف شخص وقّعوا رسالة مفتوحة تطالب بـإعادة جنسن هوانغ إلى رئاسة شركة "إنفيديا".
ودعت الرسالة مجلس إدارة الشركة الأمريكية العملاقة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي إلى "إعادة جنسن إلى منصبه ريثما يكشف تحقيق مستقل عن ملابسات القضية"، ما لم يقدم المجلس "أدلة دامغة تثبت أن إقالته تصب في مصلحة إنفيديا".
وشدّد الموقعون على أن "جنسن يستحق إجراءات عادلة، لا محكمة شعبية".
علاقتان خارج إطار الزواجوكان مؤسس "إنفيديا" قد استقال الخميس وسط فضيحة أثارها الكشف عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع أليس هوانغ التي تتهمها الاستخبارات الأمريكية بـالتجسس لصالح الصين، والثانية مع موظفة تعمل تحت إدارته.
وكتب مؤسس "أوبر" ترافيس كالانيك: "لقد ارتكب أخطاء، نعم، الخطأ من طبيعة البشر، لكنني لا أعتقد أن أياً مما فعله يبرر إبعاده عن شركته".
7500 موظف في "إنفيديا" بين الموقعينومن بين الموقعين على الرسالة أكثر من 7500 موظف في "إنفيديا"، أي ما يعادل 18 بالمائة من إجمالي العاملين في المجموعة. وتعكس هذه المساندة المكانة التي اكتسبها هوانغ، الذي يُعدّ بمثابة "عرّاب" للذكاء الاصطناعي.
وقد تحولت "إنفيديا" تحت قيادته إلى مستثمر لا غنى عنه في سيليكون فالي، من خلال تمويل مراكز البيانات والشركات الناشئة، حتى اكتسبت لقب "البنك المركزي للذكاء الاصطناعي".
خلية أزمة للتواصل مع البيت الأبيضوبحسب صحيفة "فايننشل تايمز"، ناقش هوانغ مع مقربين منه احتمال العودة إلى منصبه، فيما ذكر أحد حلفائه أن خلية أزمة تضم مسؤولين تنفيذيين قيد التشكيل، سعياً للحصول على دعم البيت الأبيض.
وكان اثنان من كبار المساهمين في الشركة، براد غيرستنر وغافين بيكر، قد طالبا الجمعة مجلس الإدارة بإبقاء "كل الخيارات" مفتوحة.
بيسنت يدعو إلى "تغيير جذري"في المقابل، دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت "إنفيديا" إلى اختيار رئيسها المقبل من خارج الشركة، معتبراً في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" أن هناك حاجة إلى "تغيير جذري".
كما طالب الشركة بتوضيح ما إذا كانت قد تغاضت عمداً عن تهريب رقائقها الإلكترونية إلى الصين.
ودعت الرسالة مجلس إدارة الشركة الأمريكية العملاقة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي إلى "إعادة جنسن إلى منصبه ريثما يكشف تحقيق مستقل عن ملابسات القضية"، ما لم يقدم المجلس "أدلة دامغة تثبت أن إقالته تصب في مصلحة إنفيديا".
وشدّد الموقعون على أن "جنسن يستحق إجراءات عادلة، لا محكمة شعبية".
علاقتان خارج إطار الزواجوكان مؤسس "إنفيديا" قد استقال الخميس وسط فضيحة أثارها الكشف عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع أليس هوانغ التي تتهمها الاستخبارات الأمريكية بـالتجسس لصالح الصين، والثانية مع موظفة تعمل تحت إدارته.
وكتب مؤسس "أوبر" ترافيس كالانيك: "لقد ارتكب أخطاء، نعم، الخطأ من طبيعة البشر، لكنني لا أعتقد أن أياً مما فعله يبرر إبعاده عن شركته".
7500 موظف في "إنفيديا" بين الموقعينومن بين الموقعين على الرسالة أكثر من 7500 موظف في "إنفيديا"، أي ما يعادل 18 بالمائة من إجمالي العاملين في المجموعة. وتعكس هذه المساندة المكانة التي اكتسبها هوانغ، الذي يُعدّ بمثابة "عرّاب" للذكاء الاصطناعي.
وقد تحولت "إنفيديا" تحت قيادته إلى مستثمر لا غنى عنه في سيليكون فالي، من خلال تمويل مراكز البيانات والشركات الناشئة، حتى اكتسبت لقب "البنك المركزي للذكاء الاصطناعي".
خلية أزمة للتواصل مع البيت الأبيضوبحسب صحيفة "فايننشل تايمز"، ناقش هوانغ مع مقربين منه احتمال العودة إلى منصبه، فيما ذكر أحد حلفائه أن خلية أزمة تضم مسؤولين تنفيذيين قيد التشكيل، سعياً للحصول على دعم البيت الأبيض.
وكان اثنان من كبار المساهمين في الشركة، براد غيرستنر وغافين بيكر، قد طالبا الجمعة مجلس الإدارة بإبقاء "كل الخيارات" مفتوحة.
بيسنت يدعو إلى "تغيير جذري"في المقابل، دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت "إنفيديا" إلى اختيار رئيسها المقبل من خارج الشركة، معتبراً في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" أن هناك حاجة إلى "تغيير جذري".
كما طالب الشركة بتوضيح ما إذا كانت قد تغاضت عمداً عن تهريب رقائقها الإلكترونية إلى الصين.
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