شخصيات بارزة في سيليكون فالي تطالب بعودة جنسن هوانغ إلى رئاسة "إنفيديا"

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7500 موظف في "إنفيديا" بين الموقعين



خلية أزمة للتواصل مع البيت الأبيض



بيسنت يدعو إلى "تغيير جذري"



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