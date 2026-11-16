بعد الأردن.. العراق يعلن حجب تطبيق "تلغرام" حفاظاً على الأمن الوطني

مهلة 30 يوماً



"إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي"



أعلنتأنها اتخذتبـفي البلاد بهدفوأعلنت، اليومفي، بسبببـالنافذة، ولمعالجةالمنشور عبروقالتفي بيان إنجاء استناداً إلى، ولها بموجب، المعدّل بـ، مشيرة إلى منحمهلةلتسويةوأوضحت أنلـاستدعى اتخاذ هذا، لافتة إلى أنيأتي ضمنللحد من استغلالفي نشر، فضلاً عن توظيفها فيوأكدتأنيهدف إلىبمراجعةالمنشور عبر، واتخاذلمنع، ومعوفقالمعتمدة.وشدّدت على أنلـيمثللاستمرار تقديمداخل البلاد، مؤكدة أنوصونيمثلانفي تنظيم عمل