بعد الأردن.. العراق يعلن حجب تطبيق "تلغرام" حفاظاً على الأمن الوطني
أعلنت السلطات العراقية أنها اتخذت إجراءً تنظيمياً بـحجب تطبيق "تليغرام" في البلاد بهدف الحفاظ على الأمن الوطني ومكافحة المحتوى المخالف.
وأعلنت هيأة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، حجب تطبيق "تلغرام" في العراق، بسبب عدم التزام الشركة المشغلة بـالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة، وعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة.
مهلة 30 يوماًوقالت الهيأة في بيان إن القرار جاء استناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء، والصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، المعدّل بـالأمر رقم (100)، مشيرة إلى منح الشركة مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية.
وأوضحت أن عدم امتثال الشركة لـلقوانين العراقية وعدم معالجة المحتوى المخالف استدعى اتخاذ هذا الإجراء التنظيمي، لافتة إلى أن القرار يأتي ضمن مسؤوليات الهيأة للحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلاً عن توظيفها في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني.
"إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي"وأكدت الهيأة أن الحجب يهدف إلى إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبر التطبيق، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجاوزات، والتعاون مع الهيأة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وشدّدت على أن امتثال الشركات المشغلة لـلقوانين العراقية والتزاماتها التنظيمية يمثل أساساً لاستمرار تقديم خدماتها داخل البلاد، مؤكدة أن حماية المجتمع وصون الأمن الوطني يمثلان أولوية في تنظيم عمل المنصات الرقمية.
وأعلنت هيأة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، حجب تطبيق "تلغرام" في العراق، بسبب عدم التزام الشركة المشغلة بـالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة، وعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة.
مهلة 30 يوماًوقالت الهيأة في بيان إن القرار جاء استناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء، والصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، المعدّل بـالأمر رقم (100)، مشيرة إلى منح الشركة مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية.
وأوضحت أن عدم امتثال الشركة لـلقوانين العراقية وعدم معالجة المحتوى المخالف استدعى اتخاذ هذا الإجراء التنظيمي، لافتة إلى أن القرار يأتي ضمن مسؤوليات الهيأة للحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلاً عن توظيفها في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني.
"إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي"وأكدت الهيأة أن الحجب يهدف إلى إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبر التطبيق، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجاوزات، والتعاون مع الهيأة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وشدّدت على أن امتثال الشركات المشغلة لـلقوانين العراقية والتزاماتها التنظيمية يمثل أساساً لاستمرار تقديم خدماتها داخل البلاد، مؤكدة أن حماية المجتمع وصون الأمن الوطني يمثلان أولوية في تنظيم عمل المنصات الرقمية.
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