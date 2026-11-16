البحرين: السجن المؤبد لـ64 متهماً بالإرهاب والارتباط بإيران
قضت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين الاثنين بـالسجن المؤبد على 64 متهماً شيعياً، وبـالسجن لمدة 15 عاماً على 5 متهمين آخرين في قضية تتعلق بـالإرهاب والارتباط بالحرس الثوري.
ووفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس" عن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ومقره المملكة المتحدة، فقد شملت القضية 69 متهماً، صدرت الأحكام بحق 56 منهم حضورياً، فيما صدرت الأحكام غيابياً بحق 13 آخرين، من بينهم المرجع الديني الشيعي في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم.
"جماعة إرهابية" مرتبطة بالحرس الثوريوأدانت المحكمة والنيابة العامة المتهمين بـتأسيس وإدارة "جماعة إرهابية" مرتبطة بـالحرس الثوري الإيراني، بهدف الإطاحة بالنظام الدستوري، ونشر فكرة "ولاية الفقيه" الإيرانية عبر السيطرة على المساجد والتجمعات الدينية المحلية.
وتعود القضية إلى ماي وجوان الماضيين، حين أعلنت وزارة الداخلية البحرينية توقيف عشرات الأشخاص، 41 شخصاً في البداية ثم 15 آخرين، في أعقاب الهجمات الإيرانية التي استهدفت المنطقة، متهمة إياهم بـالتعاطف مع الهجمات والانضواء في تنظيم مرتبط بإيران.
قلق حقوقي دوليوكانت نحو 20 منظمة حقوقية دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، قد أعربت عن قلقها البالغ من سير المحاكمة الجماعية، مشيرة إلى مزاعم بتعرض المعتقلين لـلتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات بالإكراه، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة.
في المقابل، تناولت منصات المعارضة البحرينية في الخارج مثل حساب جمعية الوفاق على منصة إكس الخبر بصيغة تركز على استهداف رجال الدين والمرجعيات الشيعية.
ووفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس" عن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ومقره المملكة المتحدة، فقد شملت القضية 69 متهماً، صدرت الأحكام بحق 56 منهم حضورياً، فيما صدرت الأحكام غيابياً بحق 13 آخرين، من بينهم المرجع الديني الشيعي في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم.
"جماعة إرهابية" مرتبطة بالحرس الثوريوأدانت المحكمة والنيابة العامة المتهمين بـتأسيس وإدارة "جماعة إرهابية" مرتبطة بـالحرس الثوري الإيراني، بهدف الإطاحة بالنظام الدستوري، ونشر فكرة "ولاية الفقيه" الإيرانية عبر السيطرة على المساجد والتجمعات الدينية المحلية.
وتعود القضية إلى ماي وجوان الماضيين، حين أعلنت وزارة الداخلية البحرينية توقيف عشرات الأشخاص، 41 شخصاً في البداية ثم 15 آخرين، في أعقاب الهجمات الإيرانية التي استهدفت المنطقة، متهمة إياهم بـالتعاطف مع الهجمات والانضواء في تنظيم مرتبط بإيران.
قلق حقوقي دوليوكانت نحو 20 منظمة حقوقية دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، قد أعربت عن قلقها البالغ من سير المحاكمة الجماعية، مشيرة إلى مزاعم بتعرض المعتقلين لـلتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات بالإكراه، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة.
في المقابل، تناولت منصات المعارضة البحرينية في الخارج مثل حساب جمعية الوفاق على منصة إكس الخبر بصيغة تركز على استهداف رجال الدين والمرجعيات الشيعية.
عاجل: النظام البحريني يحكم على عالم الدين اية الله الشيخ عيسى قاسم بالسجن المؤبد في محاكمة الطائفة الشيعية
الحرية_لعلماء_البحرين
الوفاق #البحرين #Bahrain
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