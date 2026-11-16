البحرين: السجن المؤبد لـ64 متهماً بالإرهاب والارتباط بإيران

"جماعة إرهابية" مرتبطة بالحرس الثوري



قلق حقوقي دولي



عاجل: النظام البحريني يحكم على عالم الدين اية الله الشيخ عيسى قاسم بالسجن المؤبد في محاكمة الطائفة الشيعية



الحرية_لعلماء_البحرين

الوفاق #البحرين #Bahrain

نكبة_البحرين https://t.co/gVxBZNsgWS— Alwefaq Society (@ALWEFAQ) November 16, 2026

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