Babnet   Latest update 14:16 Tunis

البحرين: السجن المؤبد لـ64 متهماً بالإرهاب والارتباط بإيران

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6afaf2a8bc47f7.82375316_hoqkgfeinjmpl.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 16 Novembre 2026 - 13:09 قراءة: 1 د, 14 ث
      
قضت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين الاثنين بـالسجن المؤبد على 64 متهماً شيعياً، وبـالسجن لمدة 15 عاماً على 5 متهمين آخرين في قضية تتعلق بـالإرهاب والارتباط بالحرس الثوري.


ووفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس" عن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ومقره المملكة المتحدة، فقد شملت القضية 69 متهماً، صدرت الأحكام بحق 56 منهم حضورياً، فيما صدرت الأحكام غيابياً بحق 13 آخرين، من بينهم المرجع الديني الشيعي في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم.


"جماعة إرهابية" مرتبطة بالحرس الثوري

وأدانت المحكمة والنيابة العامة المتهمين بـتأسيس وإدارة "جماعة إرهابية" مرتبطة بـالحرس الثوري الإيراني، بهدف الإطاحة بالنظام الدستوري، ونشر فكرة "ولاية الفقيه" الإيرانية عبر السيطرة على المساجد والتجمعات الدينية المحلية.


وتعود القضية إلى ماي وجوان الماضيين، حين أعلنت وزارة الداخلية البحرينية توقيف عشرات الأشخاص، 41 شخصاً في البداية ثم 15 آخرين، في أعقاب الهجمات الإيرانية التي استهدفت المنطقة، متهمة إياهم بـالتعاطف مع الهجمات والانضواء في تنظيم مرتبط بإيران.

قلق حقوقي دولي

وكانت نحو 20 منظمة حقوقية دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، قد أعربت عن قلقها البالغ من سير المحاكمة الجماعية، مشيرة إلى مزاعم بتعرض المعتقلين لـلتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات بالإكراه، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة.

في المقابل، تناولت منصات المعارضة البحرينية في الخارج مثل حساب جمعية الوفاق على منصة إكس الخبر بصيغة تركز على استهداف رجال الدين والمرجعيات الشيعية.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339831

babnet

كل الأخبار...

saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 16 نوفمبر 2026 | 6 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:41
17:11
14:50
12:11
06:58
05:29
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet25°
25° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-15
26°-14
26°-15
28°-16
23°-16
  • Avoirs en devises 23625,8
  • (13/11)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,36387 DT
  • (13/11)
  • 1 $ = 3,03348 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/11)     2454,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/11)   29005 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab