راتب مدبرة المنزل يضع إنفانتينو في مأزق.. و"الفيفا" يخرج عن صمته
قُدمت شكوى رسمية تطالب بـالتحقيق في مزاعم حول استخدام أموال الاتحاد الدولي لكرة القدم لدفع راتب عاملة منزلية قيل إنها تعمل لصالح عائلة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد "فيفا".
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن الشكوى التي قُدمت لـمصلحة الضرائب الأمريكية، تتضمن ادعاءات بأن إحدى العاملات المسجلات ضمن كشوف رواتب مرتبطة بـالفيفا كانت مخصصة لـخدمة إنفانتينو وزوجته، وتؤدي مهام مدبرة منزل خاصة بهما، رغم حصولها على مستحقاتها من أموال الاتحاد الدولي.
تساؤلات حول الشفافية والحوكمةوتثير هذه المزاعم تساؤلات بشأن مدى الالتزام بقواعد الشفافية والحوكمة داخل الفيفا، خاصة أن استخدام موارد المنظمة لتغطية نفقات شخصية، في حال ثبوته، قد تترتب عليه عواقب قانونية وضريبية خطيرة.
وتكمن حساسية القضية في الوضع الضريبي الذي يتمتع به الفيفا داخل الولايات المتحدة، إذ قد يؤدي إثبات توظيف موارد الاتحاد لتحقيق منافع شخصية إلى تعريض هذا الامتياز للخطر.
محامٍ أمريكي وراء الشكوىوتقدم بـالشكوى المحامي الأمريكي عابد أيوب، المتخصص في قضايا الهجرة والمقيم في واشنطن، مطالباً بفحص سجلات الرواتب والتوظيف والبيانات الضريبية والهجرة المرتبطة بـالعاملة. ومن المتوقع أن تستغرق مراجعة الشكوى عدة أشهر، دون أن يعني ذلك بالضرورة فتح تحقيق رسمي أو ثبوت المخالفات.
الفيفا ينفيفي المقابل، سارع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الرد على الاتهامات، مؤكداً أن إنفانتينو يتحمل شخصياً تكاليف العاملين في منزله، وأن رواتبهم تُدفع من أمواله الخاصة، وليس من ميزانية الفيفا.
كما رفض الاتحاد ما وصفه بـمحاولات منظمة للإضرار بـسمعته وسمعة رئيسه، مشدداً على استعداده لـلتعاون مع أي مراجعة قانونية وشفافة، لكنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما اعتبره ادعاءات مضللة وشائعات.
متابعة برلمانية أمريكيةوامتدت أصداء القضية إلى الأوساط السياسية الأمريكية، إذ أكد متحدث باسم النائب جيمي راسكين، العضو البارز في اللجنة القضائية بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع التطورات عن كثب، رغم عدم طلبها أي وثائق رسمية متعلقة بـالقضية حتى الآن.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن الشكوى التي قُدمت لـمصلحة الضرائب الأمريكية، تتضمن ادعاءات بأن إحدى العاملات المسجلات ضمن كشوف رواتب مرتبطة بـالفيفا كانت مخصصة لـخدمة إنفانتينو وزوجته، وتؤدي مهام مدبرة منزل خاصة بهما، رغم حصولها على مستحقاتها من أموال الاتحاد الدولي.
تساؤلات حول الشفافية والحوكمةوتثير هذه المزاعم تساؤلات بشأن مدى الالتزام بقواعد الشفافية والحوكمة داخل الفيفا، خاصة أن استخدام موارد المنظمة لتغطية نفقات شخصية، في حال ثبوته، قد تترتب عليه عواقب قانونية وضريبية خطيرة.
وتكمن حساسية القضية في الوضع الضريبي الذي يتمتع به الفيفا داخل الولايات المتحدة، إذ قد يؤدي إثبات توظيف موارد الاتحاد لتحقيق منافع شخصية إلى تعريض هذا الامتياز للخطر.
محامٍ أمريكي وراء الشكوىوتقدم بـالشكوى المحامي الأمريكي عابد أيوب، المتخصص في قضايا الهجرة والمقيم في واشنطن، مطالباً بفحص سجلات الرواتب والتوظيف والبيانات الضريبية والهجرة المرتبطة بـالعاملة. ومن المتوقع أن تستغرق مراجعة الشكوى عدة أشهر، دون أن يعني ذلك بالضرورة فتح تحقيق رسمي أو ثبوت المخالفات.
A complaint has been filed with the IRS alleging a person on the FIFA payroll worked as a housekeeper for president Gianni Infantino. https://t.co/bPdOZjnQSb— MagicMarkets Sports (@magicsportsnews) November 11, 2026
الفيفا ينفيفي المقابل، سارع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الرد على الاتهامات، مؤكداً أن إنفانتينو يتحمل شخصياً تكاليف العاملين في منزله، وأن رواتبهم تُدفع من أمواله الخاصة، وليس من ميزانية الفيفا.
كما رفض الاتحاد ما وصفه بـمحاولات منظمة للإضرار بـسمعته وسمعة رئيسه، مشدداً على استعداده لـلتعاون مع أي مراجعة قانونية وشفافة، لكنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما اعتبره ادعاءات مضللة وشائعات.
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