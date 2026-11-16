تساؤلات حول الشفافية والحوكمة



محامٍ أمريكي وراء الشكوى



A complaint has been filed with the IRS alleging a person on the FIFA payroll worked as a housekeeper for president Gianni Infantino. https://t.co/bPdOZjnQSb — MagicMarkets Sports (@magicsportsnews) November 11, 2026

الفيفا ينفي



متابعة برلمانية أمريكية



قُدمتتطالب بـفي مزاعم حوللدفعقيل إنها تعمل لصالحرئيسوبحسب تقرير نشرته صحيفةالبريطانية، فإنالتي قُدمت لـ، تتضمنبأن إحدىالمسجلات ضمنمرتبطة بـكانت مخصصة لـ، وتؤدي مهامخاصة بهما، رغم حصولها علىمنوتثير هذهتساؤلات بشأن مدىداخل، خاصة أنلتغطية، في حال ثبوته، قد تترتب عليهوتكمنفيالذي يتمتع بهداخل، إذ قد يؤدي إثباتلتحقيقإلى تعريض هذاللخطر.وتقدم بـ، المتخصص فيوالمقيم في، مطالباً بفحصالمرتبطة بـ. ومن المتوقع أن تستغرقعدة، دون أن يعني ذلك بالضرورة فتحأوفي المقابل، سارعإلىعلى، مؤكداً أنيتحملتكاليف، وأنتُدفع من، وليس منكما رفضما وصفه بـللإضرار بـ، مشدداً على استعداده لـمع أي، لكنهأمام ما اعتبرهوامتدتإلى، إذ أكد متحدث باسم النائب، العضو البارز في، أنتتابععن كثب، رغم عدم طلبها أيمتعلقة بـحتى الآن.