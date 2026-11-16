المكتبة الجهوية بقبلي تقتني عددا من الحقائب الذكية لفائدة ضعيفي وفاقدي البصر

اقتنت المكتبة الجهوية بقبلي خلال الأسبوع المنقضي مجموعة من الحقائب الذكية التي سيتم توزيعها على عدد من المكتبات العمومية والمتنقلة وذلك في إطار برنامج التمكين الثقافي للفئات الهشة الهادف للتمكين المعرفي لفائدة ضعيفي وفاقدي البصر وفق ما أكدته مديرة هذه المكتبة شريفة بن فرح صباح اليوم لوات.وأوضحت أن هذه الحقائب ستكون موضوعة على ذمة مختلف المكتبات بالجهة وهي متكونة من مجموعة من الأدوات الذكية التي تسهل الوصول للمعلومة وللكتاب وتيسر عملية القراءة لضعيفي البصر أو فاقديه عن طريق تقنية "برايل" فضلا عن كونها تحتوي على سماعة "بلوتوث" قادرة على تخزين الكتب الصوتية المسجلة الى جانب وجود قلم ناطق باللغات الثلاثة العربية والفرنسية والانقليزية علاوة على شاشة ذكية تعمل باللمس وماسح ضوئي يساعد في القراءة بصورة سلسة ومنظار يكبر الحروف والكلمات لضعيفي البصرولفتت شريفة بن فرح الى ان هذه الحقائب الذكية ستكون متاحة لكافة الشرائح العمرية باعتبار انها موضوعة على ذمة المكتبات العمومية والمتنقلة بمعدل حقيبة في كل مكتبة وهي متاحة للاعارة لضعيفي البصر أو فاقديه معبرة عن أملها في ان ينجح هذا المشروع في تحقيق الهدف الذي بعث من أجله وهو توفير الكتب وتيسير عملية القراءة لهذه الشريحة من المجتمع مما يساهم في تعزيز مكتسباتهم المعرفية.ودعت مديرة المكتبة الجهوية بالمناسبة ضعيفي وفاقدي البصر سواء من المنخرطين أو من غير المنخرطين بالمكتبات العمومية إلى التوجه الى أقرب مكتبة منهم لاستعارة هذه الحقيبة مع ما يرفق بها من كتب أو التواصل مع المشرفين على المكتبة المتنقلة التي توصل له هذه الحقيبة أينما كان لاستغلالها على الوجه الأمثل بهدف تكريس الشعار الرئيسي للمكتبات العمومية المتمثل في المطالعة للجميع وتمتين العلاقة بالكتاب كمنهل رئيسي للمعرفة.