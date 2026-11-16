Babnet   Latest update 14:16 Tunis

المكتبة الجهوية بقبلي تقتني عددا من الحقائب الذكية لفائدة ضعيفي وفاقدي البصر

<img src=https://www.babnet.net/images/3b/wilayat/kebili.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 16 Novembre 2026 - 14:08 قراءة: 1 د, 16 ث
      
اقتنت المكتبة الجهوية بقبلي خلال الأسبوع المنقضي مجموعة من الحقائب الذكية التي سيتم توزيعها على عدد من المكتبات العمومية والمتنقلة وذلك في إطار برنامج التمكين الثقافي للفئات الهشة الهادف للتمكين المعرفي لفائدة ضعيفي وفاقدي البصر وفق ما أكدته مديرة هذه المكتبة شريفة بن فرح صباح اليوم لوات.


وأوضحت أن هذه الحقائب ستكون موضوعة على ذمة مختلف المكتبات بالجهة وهي متكونة من مجموعة من الأدوات الذكية التي تسهل الوصول للمعلومة وللكتاب وتيسر عملية القراءة لضعيفي البصر أو فاقديه عن طريق تقنية "برايل" فضلا عن كونها تحتوي على سماعة "بلوتوث" قادرة على تخزين الكتب الصوتية المسجلة الى جانب وجود قلم ناطق باللغات الثلاثة العربية والفرنسية والانقليزية علاوة على شاشة ذكية تعمل باللمس وماسح ضوئي يساعد في القراءة بصورة سلسة ومنظار يكبر الحروف والكلمات لضعيفي البصر


ولفتت شريفة بن فرح الى ان هذه الحقائب الذكية ستكون متاحة لكافة الشرائح العمرية باعتبار انها موضوعة على ذمة المكتبات العمومية والمتنقلة بمعدل حقيبة في كل مكتبة وهي متاحة للاعارة لضعيفي البصر أو فاقديه معبرة عن أملها في ان ينجح هذا المشروع في تحقيق الهدف الذي بعث من أجله وهو توفير الكتب وتيسير عملية القراءة لهذه الشريحة من المجتمع مما يساهم في تعزيز مكتسباتهم المعرفية.
ودعت مديرة المكتبة الجهوية بالمناسبة ضعيفي وفاقدي البصر سواء من المنخرطين أو من غير المنخرطين بالمكتبات العمومية إلى التوجه الى أقرب مكتبة منهم لاستعارة هذه الحقيبة مع ما يرفق بها من كتب أو التواصل مع المشرفين على المكتبة المتنقلة التي توصل له هذه الحقيبة أينما كان لاستغلالها على الوجه الأمثل بهدف تكريس الشعار الرئيسي للمكتبات العمومية المتمثل في المطالعة للجميع وتمتين العلاقة بالكتاب كمنهل رئيسي للمعرفة.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339823

babnet

كل الأخبار...

saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 16 نوفمبر 2026 | 6 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:41
17:11
14:50
12:11
06:58
05:29
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet25°
25° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-15
26°-14
26°-15
28°-16
23°-16
  • Avoirs en devises 23625,8
  • (13/11)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,36387 DT
  • (13/11)
  • 1 $ = 3,03348 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/11)     2454,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/11)   29005 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab