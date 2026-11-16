يوم علمي حول ترشيد استعمال المضادات الحيوية ومكافحة مقاومة الميكروبات للأدوية

ينظم، مركز التوليد وطب الرضيع بتونس، يوم 20 نوفمبر 2026، يوما علميا حول ترشيد استعمال المضادات الحيوية بعنوان "ترشيد استعمال المضادات الحيوية اليوم ... الابتكار والتعاون والتأثير السريري"، وذلك بمبادرة من لجنة مكافحة العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية بالمركز.وينتظم هذا اللقاء العلمي بمشاركة أطباء وصيادلة وأطباء مقيمين ومتربصين بهدف تبادل المعارف والخبرات وتعزيز الممارسات الجيدة في مجال الاستعمال الرشيد للمضادات الحيوية والحد من مقاومة الميكروبات للأدوية.ويتضمن البرنامج العلمي ثلاث مداخلات، تتناول الأولى سبل تطوير الممارسات في علم الأحياء الدقيقة وتحسين ترشيد استعمال المضادات الحيوية في مواجهة مقاومة الميكروبات للأدوية فيما تخصص المداخلة الثانية لدور الصيدلي في الاستعمال الرشيد للمضادات الحيوية.أما المداخلة الثالثة فستهتم بترشيد استعمال المضادات الحيوية بأقسام الإنعاش.