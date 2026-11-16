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البلجيكي روميلو لوكاكو يعلن اعتزاله اللعب دوليا

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Bookmark article    Publié le Lundi 16 Novembre 2026 - 13:40 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أعلن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو اليوم الاثنين اعتزاله اللعب دوليا عن عمر 33 عاما، منهيا مسيرة امتدت 16 عاما مع منتخب بلاده، وذلك عقب تأهل المنتخب البلجيكي إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.


وأكد لوكاكو، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، قراره وضع حد لمسيرته الدولية، قائلا: "أنا مرتاح لقراري التوقف عند هذا الحد، لقد كانت تجربة رائعة"، دون أن يقدم توضيحات بشأن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار المفاجئ.
ولم يشارك مهاجم فنرباتشه التركي في التجمع الأخير للمنتخب البلجيكي، فيما تعود آخر مباراة دولية خاضها إلى الخامس من أكتوبر الماضي، أمام المنتخب الفرنسي (4-1).

ويغادر لوكاكو صفوف "الشياطين الحمر" بعدما خاض 135 مباراة دولية، سجل خلالها 94 هدفا، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب البلجيكي، ولتطوى صفحة أحد أبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم البلجيكية.
وكان لوكاكو قد استهل مشواره الدولي تحت قيادة المدرب الهولندي ديك أدفوكات، قبل أن يبلغ عامه السابع عشر، ليشارك لاحقا في أربع نسخ من نهائيات كأس العالم، أعوام 2014 و2018 و2022 و2026، وثلاث نسخ من بطولة أمم أوروبا، أعوام 2016 و2020 و2024.


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