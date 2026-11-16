إعادة انتخاب تونس عضواً في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2027-2030

تم انتخاب تونس عضوا بمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2027-2030، وذلك خلال أشغال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26)، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، وفق ما أعلنته وزارة تكنولوجيات الاتصال اليوم الاثنين.وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن إعادة انتخاب تونس تعكس الثقة التي تحظى بها والتقدير لدورها في مجال الاتصالات والتحول الرقمي على الصعيد الدولي.وأضافت أن هذا الاستحقاق سيمكن تونس من مواصلة المساهمة في صياغة التوجهات والاستراتيجيات الدولية في قطاع الاتصالات، والدفاع عن أولوياتها الوطنية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في المجال الرقمي.وثمنت الوزارة، بالمناسبة، الجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصالح وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والبعثة الدبلوماسية التونسية الدائمة بجنيف، وسفارة تونس بالدوحة، من أجل الترويج للترشح التونسي وحشد الدعم لفائدته.وأكدت مواصلة العمل على تعزيز التعاون الدولي، وتوظيف التكنولوجيات الحديثة، وتشجيع الابتكار، بما يدعم بناء مجتمع رقمي شامل وآمن.