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سوسة تحتضن المنتدى الإقليمي الثالث لوزارة الأسرة حول الذكاء الاصطناعي وحماية الطفولة

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Bookmark article    Publié le Lundi 16 Novembre 2026 - 15:07 قراءة: 1 د, 21 ث
      
احتضن المركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل بسوسة، يومي 14 و 15 نوفمبر الجاري، فعاليات المنتدى الإقليمي الثالث حول "الوقاية حماية"، الذي نظمته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بمشاركة ممثلين عن ولايات الإقليم الثالث.


ولفت بلاغ وزارة الأسرة الى ان هذا المنتدى، الذي يديره المرصد الوطني لحقوق الطفل تحت شعار "من أجل ذكاء اصطناعي يحمي الطفولة وينشّط الموروث الثقافي الجهوي"، يندرج في إطار الجهود الوطنية الرامية الى مواكبة التحول الرقمي السريع، مع وضع مصلحة الطفل وحمايته من العنف الرقمي وإدمان الشاشات في صلب الأولويات، فضلا عن تعزيز الأنشطة الإبداعية البديلة.


وشهدت فعاليات الملتقى تنظيم أنشطة تفاعلية وورشات تطبيقية مزجت بين الأبعاد التوعوية والتقنية والتراثية والنفسية، ركزت على حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، ومخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا وسبل الوقاية منها، مع إيلاء أهمية خاصة لحماية البيانات الشخصية والخصوصية الرقمية وترسيخ مبادئ المواطنة الرقمية المسؤولة.


كما قُدمت خلال المنتدى مداخلة للمعهد الوطني للتراث تمحورت حول عمق الهوية والتراث، إلى جانب تأمين ورشة تفاعلية أمنها المركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل بسوسة، تمحورت حول "استثمار الذكاء الاصطناعي في المشاريع التربوية" وكيفية توظيفه كأداة بيداغوجية مبتكرة.

وتضمن البرنامج أيضا ورشة حوارية تفاعلية حول "تأصيل ثقافة المبادرة والإبداع لدى الأطفال واليافعين"، تهدف إلى تمكين الناشئة من آليات تحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة وتعزيز ثقتهم بقدراتهم على إحداث التغيير الإيجابي في محيطهم. واختتمت الورشات بعرض مجموعة من المشاريع الفنية الرقمية المبتكرة التي أنجزها الأطفال باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتوثيق وتعزيز المخزون الثقافي المادي واللامادي لجهة سوسة والولايات المشاركة، في نموذج يدمج بين الحداثة التقنية والهوية المحلية.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة الى ان سلسلة هذه المنتديات ستتواصل خلال عطلة الشتاء المقبلة، لتشمل الإقليم الأول يومي 12و13 ديسمبر 2026، والإقليم الخامس يومي 19و20 ديسمبر 2026.

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