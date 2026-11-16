كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس تنظم لقاء حول فرص التعاون الأكاديمي والمهني بين تونس واليابان

تنظم كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس، يوم 18 نوفمبر 2026، لقاء حول فرص التعاون الأكاديمي والعلمي والمهني بين تونس واليابان، وذلك بالتعاون مع مدرسة الدكتوراه ومركز المهن والكفاءات (C4) بالكلية.ويهدف هذا اللقاء إلى التعريف بفرص الدراسة والبحث العلمي والتنقل الجامعي الدولي باليابان فضلا عن استكشاف آفاق متابعة الدراسات الدكتورالية وبناء المسارات المهنية وتطوير الشراكات في مجال التنمية المستدامة.ويتضمن البرنامج مداخلات حول فرص الدراسة والبحث باليابان والتجارب العملية وآفاق الدراسات الدكتورالية والمسارات الأكاديمية إلى جانب مداخلة حول التجارب الأكاديمية والمهنية وفرص العمل وتطوير المؤسسات المستدامة.ويستهدف هذا اللقاء الطلبة وطلبة الدكتوراه والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بما يتيح لهم الاطلاع على فرص التنقل الدولي وآفاق التعاون البحثي والمهني بين البلدين.ويندرج هذا اللقاء في إطار دعم الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.