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نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة توضح المسار الجديد لملفات "الطلبيات المؤكدة" وتستغرب غياب التشاور

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Bookmark article    Publié le Lundi 16 Novembre 2026 - 16:55 قراءة: 1 د, 14 ث
      
أعرب المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اليوم الاثنين، عن استغرابه من اتخاذ الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة إجراءات ذات صلة مباشرة بـعمل الصيدلي اليومي وبحصول المريض على دوائه، دون تشاور مسبق مع الصيادلة أو حتى إعلامهم.


وأضاف المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له، أن تطبيق هذه الإجراءات سيشمل مبدئياً ملفات الوصفات الطبية المتضمنة لـلطلبيات المؤكدة الخاضعة لـتأشيرة وكالة الدواء، وذلك في انتظار التثبت مما إذا كان القرار يشمل جميع الوصفات ذات صفة "طلبية مؤكدة".


معلوم بـ50 ديناراً

ويأتي ذلك في إطار تطبيق قرار وزارة الصحة المؤرخ في 13 نوفمبر 2026، والمتعلق بـفوترة معالجة ملفات الطلبيات المؤكدة، حيث تم، تبعاً لـلبلاغ الصادر عن الوكالة التونسية للدواء ومواد الصحة بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، توظيف معلوم قدره 50 ديناراً على معالجة هذه الملفات، سواء شملت دواء واحداً أو أكثر.


المسار الجديد

وأوضحت النقابة أن المسار الجديد يفرض على الصيدلي والمريض:

- محاولة التثبت من توفر الدواء، إن أمكن، في غياب وسيلة تقنية تتيح التأكد من ذلك
- تعمير سند طلب الشراء
- اقتناء طابع جبائي بقيمة 5 دنانير من القباضة المالية
- التوجه إلى مكتب بريد لإيداع مبلغ 50 ديناراً أو الاستظهار بما يثبت التحويل البنكي لفائدة الوكالة
- التنقل لتسلم وصل الإيداع من الإدارة الفرعية للوكالة

إيداع الملف خلال 8 صباحاً – 1 بعد الزوال

كما أشار البلاغ إلى أن الإجراءات تقتضي إيداع الملف لدى الإدارة المعنية صلب الوكالة خلال الفترة الممتدة من الثامنة صباحاً إلى الواحدة بعد الزوال، والعودة في اليوم الموالي لتسلم الموافقة، قبل التوجه إلى الصيدلية المركزية لاستلام الدواء في حال توفره.

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