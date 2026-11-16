مفتي الجمهورية يعلن عن نصاب زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار

أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، اليوم الاثنين، أن نصاب زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار لهذه السنة 1448 هـ / 2026 م، هو 615 لترا حبا، أي ما يعادل وزنه 750 كيلو غراما.وأوضح المفتي في بلاغ نشره بمناسبة انطلاق موسم جني الثمار لهذه السنة، أن زكاة الزيت تخرج من زيته، وإن بيع الزيتون حبا ففيه العشر إذا كان بعليا، ونصف العشر إذا كان سقويا، مضيفا أنه يجوز في الزيتون والتمر وغيرهما اخراج الزكاة من ثمنها.وذكر المفتي في بلاغه، أن نصاب زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار هو خمسة أوسق (الوسق هو 60 صاعا بالصاع النبوي )، مشيرا الى أن الصاع التونسي يسع لترين ونصف عشر اللتر.