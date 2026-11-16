يوم إعلامي بصفاقس للتعريف بفرص تمويل المؤسسات التونسية

تنظم هيئة المحاسبين بتونس، يوم 26 نوفمبر الجاري، يوما إعلاميا للتعريف بفرص تمويل المؤسسات التونسية وخاصة خط القرض الإيطالي البالغ 55 مليون أورو وبرنامج "ADAPT".وتستهدف هذه التظاهرة، التي تحتضنها ولاية صفاقس، أعضاء الهيئة الناشطين بولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقابس بهدف اطلاعهم على آليات التمويل المتاحة والفرص التي توفرها للمؤسسات التونسية.ويمكن للمشاركين تأكيد حضورهم مسبقا عبر البريد الإلكتروني للهيئة (ordrecomptables@gmail.com).