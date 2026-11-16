رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سينافس إنفانتينو على رئاسة الفيفا

أعلن الاتحاد الأوروبي ‌لكرة ‌القدم (اليويفا ) ‌اليوم الاثنين أن رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة فيليب ⁠ديالو سيترشح لرئاسة الاتحاد الدولي (الفيفا) في انتخابات مارس المقبل بدعم من ⁠الاتحادات الأعضاء الممثلة في لجنته التنفيذية.ويواجه ⁠جياني إنفانتينو، الذي سيسعى لولاية جديدة رئيسا للفيفا، معارضة واسعة النطاق منذ محاولته التي أطلقها في جويلية وتراجع عنها لاحقا لإدخال مستثمرين من القطاع ‌الخاص في كيان تجاري جديد تابع للفيفا يمتلك ⁠حقوقا مرتبطة ‌بمسابقات تشمل كأس العالم.وقال اليويفا في بيان "في اجتماع عُقد اليوم برئاسة رئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين، دعت الاتحادات الوطنية ‌الممثلة في اللجنة التنفيذية ⁠لليويفا فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة ‌القدم، للترشح في انتخابات رئاسة الفيفا في مارس 2027، ⁠وتعهدت بالإجماع بتقديم دعمها الكامل".