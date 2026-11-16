إنجاز طبي بالمستشفى الجهوي بزغوان.. نجاح عملية دقيقة لاستئصال كيس مائي من رئة طفل

نجح الفريق الطبي وشبه الطبي بقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بزغوان، يوم 12 نوفمبر 2026، في إجراء عملية جراحية دقيقة تمثلت في استئصال كيس مائي من الرئة اليسرى لطفل يبلغ من العمر 14 سنة.وتُعد هذه العملية من التدخلات الجراحية الدقيقة وعالية الخطورة، التي كانت تُجرى عادة بالمستشفيات الجامعية الكبرى، وفق المعطيات المقدّمة، فيما أفادت المصادر ذاتها بأن الطفل يتماثل للشفاء بصورة طبيعية، وهو يخضع حالياً للمتابعة الطبية المستمرة.ويأتي هذا النجاح في سياق التطور الذي يشهده اختصاص جراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بزغوان، بإشراف الدكتورة سعيدة الحيدوري، خاصة منذ إحداث القسم الجامعي وتأمين حصص الاستمرار على مدار الساعة، بما ساهم في تعزيز الخدمات الصحية المختصة وتقريبها من المواطنين.كما شهد القسم تطوراً على مستوى التقنيات العلاجية، من خلال إدخال واعتماد الجراحة بالمنظار والجراحة التنظيرية للمسالك البولية لدى الأطفال، لأول مرة بالمستشفى الجهوي بزغوان، وهي تقنيات من شأنها تقليص فترة الاستشفاء وتسريع تعافي المرضى.ويمثل هذا الإنجاز مكسباً صحياً لأهالي ولاية زغوان والمناطق المجاورة، من خلال تعزيز قدرة المستشفى الجهوي على التكفل بالحالات الجراحية الدقيقة والمستعجلة، والحد من اضطرار المرضى إلى التنقل نحو المستشفيات الجامعية بالعاصمة.ويعكس نجاح هذا التدخل الجراحي تطور الإمكانيات الطبية بالمؤسسة الصحية، والجهود التي تبذلها مختلف الإطارات الطبية وشبه الطبية وأعوان المستشفى في دعم الخدمات الصحية العمومية.