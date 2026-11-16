النائب عبد القادر بن زينب لوزير الفلاحة "قداش بش يتحملكم رئيس الجمهورية"
هاجم النائب عبد القادر بن زينب، في مداخلة بـالبرلمان، وزير الفلاحة، قائلاً إنه يتحمّل أزمة الندرة في بعض المواد.
وأضاف: "تونس التي تنتج الخيرات أصبحت تستورد البطاطا والطماطم، هذه فضيحة".
وتابع: "لماذا لم يتم تخزين كميات من البطاطا في مخازن التبريد كالعادة"، مضيفاً: "مسؤولية الأمن الغذائي بيدكم".
وختم قائلاً: "قداش بش يتحملكم رئيس الجمهورية".
وأضاف: "تونس التي تنتج الخيرات أصبحت تستورد البطاطا والطماطم، هذه فضيحة".
وتابع: "لماذا لم يتم تخزين كميات من البطاطا في مخازن التبريد كالعادة"، مضيفاً: "مسؤولية الأمن الغذائي بيدكم".
وختم قائلاً: "قداش بش يتحملكم رئيس الجمهورية".
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339846