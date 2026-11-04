الاتحاد الإسباني لكرة القدم يمدد تعليق مسابقاته حدادا على اللاعب خيسوس دي ميغيل

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعليق مسابقاته لغاية 6 نوفمبر الجاري إثر وفاة لاعب نادي تينيريفي خيسوس دي ميغيل في خطوة تضامنية مع عائلته وناديه وجماهيره.ويشمل القرار تأجيل جميع المباريات وفي مقدمتها مواجهات الدور الأول من كأس ملك إسبانيا ومباريات الدور الثالث من كأس ملكة إسبانيا.وأكد الاتحاد أنه سيعلن في وقت لاحق المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة من دون تحديد تواريخ بديلة حتى الآن مجددا تعازيه لعائلة اللاعب وأصدقائه ومعبرا عن دعمه لنادي تينيريفي وجماهيره.وتعرض مهاجم نادي تينيريفي البالغ 30 عاماً لاصطدام عنيف مع حارس مرمى أندورا خلال مباراة الفريقين في بطولة الدرجة الثانية الاسبانية.وتعرض اللاعب لتوقف في القلب والتنفس عقب الاصطدام قبل نقله إلى المستشفى وإدخاله العناية المركزة إلا أن حالته تدهورت لاحقا ليفارق الحياة صباح أمس الثلاثاء.