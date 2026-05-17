جامعة الدول العربية والبرلمان العربي يدينان استهداف محطة براكة للطاقة النووية

أعربت جامعة الدول العربية والبرلمان العربي عن تضامنهما الكامل مع الإمارات العربية المتحدة، وأدانا بشدة استهداف محطة براكة للطاقة النووية بطائرة مسيرة، معتبرين أن الهجوم يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن هذا “الاعتداء السافر” يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولأعراف حماية المنشآت النووية المدنية، معربا عن ارتياحه لتأكيد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الحريق الذي اندلع خارج المحيط الداخلي للمحطة لم يؤثر على سلامة المنشأة أو مستويات الإشعاع.


ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي تأكيد التضامن الكامل مع الإمارات في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها.
من جهته، دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي استهداف المحطة “بأشد العبارات”، معتبرا أنه يمثل “انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة منشآتها الحيوية”.

وشدد اليماحي على أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، مجددا دعم البرلمان العربي الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية أمنها واستقرارها.

كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الأعمال التي تهدد السلم والأمن الإقليميين.

السلطات الإماراتية تؤكد سلامة المنشأة

وكان مكتب أبوظبي الإعلامي قد أعلن في وقت سابق أن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة بمنطقة الظفرة، نتيجة استهداف بطائرة مسيرة.

وأكدت السلطات الإماراتية عدم تسجيل أي إصابات بشرية أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، مع استمرار عمل جميع وحدات المحطة بشكل طبيعي.

وتعد محطة براكة للطاقة النووية أول محطة طاقة نووية تجارية في العالم العربي، وتتكون من أربع وحدات، وتوفر نحو 25 بالمائة من احتياجات الإمارات من الكهرباء.
