JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:38 Tunis

مفتي الجمهورية يعلن يوم الاثنين القادم مفتتح شهر ذي الحجة 1447هجري، وعيد الأضحى يوم الاربعاء 27 ماي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/663df42279f054.58107941_hnkfilmpqjoeg.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 16 Mai 2026 - 22:02 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود، في بلاغ أصدره مساء اليوم السبت، أن يوم الاثنين 18 ماي 2026، هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجري، وأن عيد الأضحى المبارك يكون يوم الاربعاء 10 ذي الحجة 1447 الموافق ليوم 27 ماي 2026.

وأضاف سماحة المفتي أنه عملا بالرؤية والاستئناس بالحساب، فإن يوم غد الأحد 17 ماي، هو تمام الثلاثين من شهر ذي القعدة 1447.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329430

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 16 ماي 2026 | 29 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:04
19:23
16:05
12:23
05:11
03:28
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet22°
17° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-17
22°-15
24°-13
26°-13
28°-15
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>