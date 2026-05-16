مفتي الجمهورية يعلن يوم الاثنين القادم مفتتح شهر ذي الحجة 1447هجري، وعيد الأضحى يوم الاربعاء 27 ماي 2026
أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود، في بلاغ أصدره مساء اليوم السبت، أن يوم الاثنين 18 ماي 2026، هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجري، وأن عيد الأضحى المبارك يكون يوم الاربعاء 10 ذي الحجة 1447 الموافق ليوم 27 ماي 2026.
وأضاف سماحة المفتي أنه عملا بالرؤية والاستئناس بالحساب، فإن يوم غد الأحد 17 ماي، هو تمام الثلاثين من شهر ذي القعدة 1447.
