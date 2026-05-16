وزارة التعليم العالي : فتح باب الترشح لجائزة زايد للاستدامة 2027

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر الإدارة العامة للتعاون الدولي، عن فتح باب الترشح لجائزة زايد للاستدامة 2027 التي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار دعم المبادرات والمشاريع المبتكرة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحلول ذات الأثر الإيجابي في مختلف المجتمعات حول العالم.وتعد الجائزة من أبرز الجوائز العالمية في مجال الاستدامة، إذ تهدف إلى تكريم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات غير الربحية والمدارس الثانوية التي تقدم مشاريع وحلولًا مبتكرة وفعّالة في مجالات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي، بما يساهم في مواجهة التحديات العالمية وتحسين جودة الحياة ودعم مستقبل أكثر استدامة.وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 7.2 مليون دولار أمريكي ، حيث يحصل الفائز في كل فئة من فئات المؤسسات الخمس على مليون دولار أمريكي، في حين تتحصل المدارس الثانوية الفائزة على 150 ألف دولار أمريكي لتمويل وتنفيذ المشاريع التي يقودها الطلبة داخل مجتمعاتهم. كما تمنح الجائزة دعمًا إضافيًا للمتأهلين إلى التصفيات النهائية، إذ تتحصل المؤسسات المتأهلة على 100 ألف دولار أمريكي، بينما تتحصل المدارس الثانوية المتأهلة على 25 ألف دولار أمريكي.ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة الراغبين في المشاركة إلى تقديم ملفات ترشحهم عبر الموقع الرسمي للجائزة جائزة زايد للاستدامة، مع إرسال نسخة من ملف الترشح إلى الإدارة العامة للتعاون الدولي ، وذلك قبل تاريخ 22 جوان 2026.يذكر أن جائزة زايد للاستدامة هي جائزة عالمية رائدة أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 2008 لتكريم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمنظمات غير الربحية، والمدارس الثانوية التي تقدم حلولاً مستدامة ومبتكرة.