إنطلاق موسم تعشيش السلحفاة البحرية بتونس لموسم 2026

INSTM -Tunisian Sea Turtle Rescue Centre
أكد مركز رعاية السلاحف البحرية بتونس، في بلاغ صادر عنه، الأحد، الإنطلاق الرسمي لموسم تعشيش السلحفاة البحرية بتونس لموسم 2026.
 
 

وأفاد المركز في هذا الصدد، أنه تم رصد عملية تعشيش وأول عش لسلحفاة ضخمة الرأس بشاطئ القنطاوي بسوسة ليلة 16 ماي الجاري،تحت إشراف المعهد الوطني لعلوم  وتكنولوجيا البحار والجمعية التونسية للتجوال والتخييم الأيكولوجي بحمام سوسة و الحرس الوطني.
 

وتبرز،وفق نفس المصدر، أهمية خليج الحمامات كمنطقة هامة للسلاحف البحرية في تونس.

 
يشار إلى أن  موسم تعشيش السلحفاة البحرية (خاصة من نوع "ضخمة الرأس" Caretta caretta) يبدأ رسمياً في تونس خلال شهر ماي ويستمر حتى أواخر الصيف.
وتضع الإناث بيضها في أعشاش تحفرها في الرمال، ويبقى البيض للتفقيس لمدة تتراوح بين 45 إلى 65 يوماً.
 

 
ومن بين أهم مواقع التعشيش في تونس نجد أرخبيل جزر قوريا (المنستير): الموقع الأبرز للتعشيش، حيث تتم متابعته بصفة دورية وشاطئ الغضابنة (المهدية): ويُعد من أهم المواقع المكتشفة حديثاً، وقد سُجل فيه خروج السلاحف لوضع البيض وشواطئ سيدي علي المكي (بنزرت) أين سُجلت فيه حالات تعشيش نادرة ومهمة.
 
 
وتعمل منظمات مثل شبكة شمال إفريقيا بالتعاون مع المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، لحماية السلاحف البحرية على حماية الأعشاش وتوعية الصيادين والمواطنين،في ظل التهديدات المستمرة التي تواجه السلاحف اليوم.
