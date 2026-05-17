JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:35 Tunis

القصرين: قافلة صحية متعددة الإختصاصات لتقريب العلاج من متساكني حاسي الفريد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hassiferidddddd.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Mai 2026 - 19:09 قراءة: 1 د, 26 ث
      
حلّت، اليوم الأحد، بمعهد حاسي الفريد من ولاية القصرين، قافلة صحية متعددة الإختصاصات، ضمّت عيادات في طب الأطفال وأمراض النساء والتوليد وأمراض القلب وطب الأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب الأمراض الجلدية، مع توفير الأدوية مجانا لفائدة المنتفعين.
وانتظمت القافلة تحت إشراف وزارة الصحة، وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين ومجمع الصحة الأساسية والدائرة الصحية بحاسي الفريد، وبالتعاون مع ودادية أعوان وإطارات الصحة بالجهة، وذلك في إطار دعم الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية من متساكني المناطق الريفية والنائية.
وأكد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه المبادرة تندرج ضمن توجهات وزارة الصحة الرامية إلى تكريس مبدأ العدالة الصحية وتقريب الخدمات الطبية من المواطنين خاصة بالمناطق ذات الأولوية.

وأوضح الشعباني بالمناسبة أن أشغال بناء المستشفى المحلي بمعتمدية حاسي الفريد ستنطلق قريبا، مشيرا إلى تعزيز البنية التحتية الصحية بالمنطقة عبر تركيز مركزي صحة أساسية مسبقي الصنع، يتمثل الأول في مركز تعويضي بمنطقة "القويرة" عوضا عن مركز مستغل على وجه الكراء، وسيتم إحداث المركز الثاني بمنطقتي الساهلة 1 والساهلة 2 بتمويل من المجلس الجهوي بالقصرين.
ومن جهته، أبرز رئيس الدائرة الصحية بحاسي الفريد، عماد مخلوف، في تصريح لـصحفية "وات"، أن المعتمدية تعاني نقصا في عدد من الإختصاصات الطبية الحيوية، بالنظر إلى بعدها الجغرافي وصعوبة تنقل المتساكنين نحو المؤسسات الصحية الكبرى، وهو ما يفسّر الإقبال المكثف الذي شهدته القافلة منذ الساعات الأولى لإنطلاقها، حيث تجاوز عدد المنتفعين بخدماتها 300 مواطن إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال.
وعبّر عدد من المواطنين المنتفعين بخدمات القافلة، في تصريحات متطابقة لصحفية "وات" عن ارتياحهم لهذه المبادرة الصحية التي خففت عنهم أعباء التنقل ومصاريف العلاج بالمستشفيات الجامعية البعيدة، داعين إلى مزيد تكثيف القوافل الطبية بمعتمدية حاسي الفريد، في ظل النقص المسجل في الهياكل والتجهيزات والاختصاصات الصحية الأساسية بهذه المعتمدية التي تتذيل منذ سنوات طويلة مؤشرات التنمية الجهوية .

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329460

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 17 ماي 2026 | 30 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:05
19:24
16:05
12:23
05:10
03:27
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet22°
18° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-15
23°-14
26°-13
28°-15
26°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>