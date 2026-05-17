كأس تونس للخيول العربية الأصيلة: "راي" يفوز بالجائزة الكبرى

توج المهر " راي" من اسطبلات احمد سعيد وراكبه سليم الفرشيشي بالمرتبة الأولى في سباق الجائزة الكبرى لكأس تونس للأمهار الكاملة والمهرات العربية الاصيلة البالغة من العمر 4 سنوات وقدرها 127 ألفا و500 دينار وذلك بعد تسابقه مع 17 جوادا على مسافة 2000 متر.يأتي ذلك ضمن سباقات الدورة 69 لكأس تونس للخيول الأصيلة التي احتضنها اليوم الاحد مركض شركة سباق الخيل قصر السعيد بمنوبة، بمشاركة 117 متسابقا من جياد وافراس وامهار ومهرات من سلالات تونسية عربية وبربرية وعربية بربرية موزعة على تسع سباقات.كما تُوّج الجواد "الاعتاب " من اسطبلات احمد سعيد وراكبه خالد الحرشاني بالجائزة الكبرى لقرطاج للخيول العربية الأصيلة وقدرها102 الف دينار، المخصصة للإناث والذكور البالغة من العمر 4 سنوات فما فوق والمسجلة بدفاتر نسب بلدانها والمعترف بها من قبل المنظمات العالمية للخيول العربية، وهو سباق مصنف دوليا ضمن الفيدرالية العالمية لسلطات سباقات الخيول العربية الأصيلة، وذلك بعد خوضه سباقا مع 10 خيول على مسافة 2000 متر.وتصدّر الجواد "مارشال" من اسطبلات المدب وراكبه الياس المغراوي قائمة الخيول المشاركة في سباق الجائزة الكبرى للثورة والشباب للخيول الإنجليزية المولودة والمرباة بتونس والبالغة من العمر 3 سنوات، وقدرها 60 الف دينار، بعد سباق ضمن 5 خيول على مسافة 2000 متر.وتُوّج المهر "سهم الواد" من اسطبلات تارا دوليسا وراكبه سليم الفرشيشي، بجائزة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل للأمهار العربية الأصيلة المتأتية من السلالات التونسية والبالغة من العمر 3 سنوات، وقدرها 34 ألف دينار، بعد سباق ضمن 17 مهرا على مسافة 1600 متر.وفاز الجواد "غلاب " وراكبه ايمن الغابري، لصاحبه مكرم إبراهيم من ولاية الكاف، بصدارة سباق جائزة نهائي الخيول البربرية والعربية البربرية البالغة من العمر 4 سنوات فما فوق، وقدرها 15 ألف دينار، وذلك بعد خوضه السباق مع 19 جوادا لمسافة 2000 متر.وتُوج الجواد " ترانكيلو " من اسطبلات المدب، وراكبه الياس مغراوي بالمرتبة الأولى بجائزة سباق جائزة أحمد قدور للخيول الانقليزية الأصيلة المولودة والمرباة بتونس البالغة من العمر 4 سنوات فما فوق، وقدرها 10.200 ألف دينار، بعد سباق ضم 7 جياد على مسافة 2000 متر.وحاز الجواد "رمح الريف " وراكبه سليم فرشيشي لصاحبه عماد طرابلسي بجائزة المدرسة الوطنية للطب البيطري صنف 2 للخيول العربية الاصيلة من السلالات التونسية والبالغة من العمر أربع سنوات فما فوق، وقدرها 10.200 ألف دينار والتي خاضها 14 جواد، على مسافة 1600 متر.أمّا في سباق الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات للأفراس العربية الأصيلة البالغة من العمر 4 سنوات فما فوق وقدرها 10.200 الف دينار فقد تصدرت الفرس " امي تراكي " من اسطبلات ذات الرمال وراكبها خالد مفتاح عزيز، السباق بعد منافسة مع 11 فرسا على مسافة 1600 متر.وفاز المهر"جبل بورني" وراكبه كريم الطرابلسي لصاحبه رابح الأمير من صفاقس، بجائزة سباق جائزة نهائي الأمهار والمهرات البربرية والعربية البربرية البالغة من العمر ثلاث سنوات فما فوق، وقدرها 8 الاف دينار، بعد تسابقها مع 17 مهرا ومهرة على مسافة 1600 متر.هذا واختتمت التظاهرة الرياضية، بإشراف كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ ووالي منوبة محمود شعيب، على تتويج الفائزين من أصحاب الخيول والراكبين والمدربين.