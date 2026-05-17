السعودية تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

أعلنت المحكمة العليا السعودية اليوم الأحد أن غدا الاثنين 18 ماي هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم الثلاثاء 26 ماي وقفة عرفات التاسع من ذي الحجة، ويوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحىوكانت دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد، وطالبت من يراه بالعين المجردة أو بالمناظير بإبلاغ أقرب محكمة لتسجيل الشهادة.وأكدت المحكمة في بيانها أن هذا الإعلان يحدد مواعيد الحج والعيد رسميا في المملكة العربية السعودية، ويعتبر مرجعا أساسياً لمعظم الدول الإسلامية.ويعتمد تحديد بداية الشهور الهجرية في المملكة على الرؤية الشرعية للهلال، وفق المنهج الفقهي المتبع في المحكمة العليا.