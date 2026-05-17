JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:46 Tunis

السعودية تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a09ed20da3c86.76813442_qmophigefknlj.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Mai 2026 - 17:23 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلنت المحكمة العليا السعودية اليوم الأحد أن غدا الاثنين 18 ماي هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم الثلاثاء 26 ماي وقفة عرفات التاسع من ذي الحجة، ويوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى

وكانت دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد، وطالبت من يراه بالعين المجردة أو بالمناظير بإبلاغ أقرب محكمة لتسجيل الشهادة.


وأكدت المحكمة في بيانها أن هذا الإعلان يحدد مواعيد الحج والعيد رسميا في المملكة العربية السعودية، ويعتبر مرجعا أساسياً لمعظم الدول الإسلامية.


ويعتمد تحديد بداية الشهور الهجرية في المملكة على الرؤية الشرعية للهلال، وفق المنهج الفقهي المتبع في المحكمة العليا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329468

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 17 ماي 2026 | 30 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:05
19:24
16:05
12:23
05:10
03:27
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet22°
22° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-15
24°-14
26°-13
28°-16
25°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>