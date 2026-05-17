الإطاحة بعصابة "الجبل الأحمر " المتخصصة في السلب والبراكاجات

AI Creation / صورة توضيحية
Publié le Dimanche 17 Mai 2026 - 09:22
      
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران في تفكيك عصابة إجرامية خطيرة تنشط بعدد من أحياء العاصمة، من بينها الجبل الأحمر ورأس الطابية والعمران وحي الانطلاقة، بعد تورط أفرادها في تنفيذ عمليات سلب وبراكاجات استهدفت المواطنين والمارة.

وجاءت الإطاحة بالعصابة إثر سلسلة من المداهمات الأمنية المتزامنة والمدروسة، نفذتها الوحدات الأمنية بعد تعقب دقيق لتحركات عناصر الشبكة.


وحسب المعطيات المتوفرة، تخصص أفراد العصابة في الترصد للمواطنين ومتابعتهم قبل تهديدهم وتعنيفهم وسلبهم هواتفهم الجوالة وأموالهم وممتلكاتهم الشخصية باستعمال أسلحة بيضاء.



وكشفت الأبحاث أن أفراد العصابة كانوا يعتمدون على دراجة نارية من الحجم الثقيل للفرار بسرعة من مكان تنفيذ العمليات الإجرامية.


وعقب إيقاف المشتبه بهم، تم إجراء عملية عرض قانونية على عدد من المتضررين الذين تعرفوا على عناصر العصابة منذ الوهلة الأولى.

وبتعميق التحريات، اعترف الموقوفون بتورطهم في سلسلة من عمليات السلب والسرقة بالجهة.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بجميع عناصر العصابة على ذمة الأبحاث، قبل إحالتهم لاحقا على أنظار العدالة لمواجهة التهم المنسوبة إليهم.
