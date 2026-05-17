توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين سوسة باب الجديد والمهدية ناجم عن عطب في السلك الكهربائي

أفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، أنّ توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين سوسة باب الجديد، والمهدية مساء، ناجم عن حدوث عطب في السلك الكهربائي.(Câbles Caténaires)وأفادت الشركة في بلاغ اصدرته، أنّ مصالحها الفنية تعمل، حاليا، على إصلاح هذه الوضعية التقنية لاستئناف سير القطارات وعودة الحركة في أقرب وقت. وأفادت أنّه سيقع الإعلام عن العود العادي لحركة القطارات على هذا الخط في الإبان.