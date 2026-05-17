البنك المركزي التونسي: احتياطي العملة الأجنبية يتجاوز 25,6 مليار دينار

تجاوز الاحتياطي الصافي من العملة الأجنبية في تونس مستوى 25,6 مليار دينار، ما يعادل 105 أيام توريد، إلى حدود 15 ماي 2026، مقابل نحو 23 مليار دينار، أي ما يعادل 99 يوم توريد، خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وأظهرت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي أن هذا التحسن يعود أساسا إلى ارتفاع مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.


وسجلت عائدات السياحة ارتفاعا بنسبة 4,7 بالمائة لتبلغ 3,1 مليار دينار إلى غاية 10 ماي 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، فيما ارتفعت مداخيل العمل، أي تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، بنسبة 4,1 بالمائة لتصل إلى 2,2 مليار دينار.


ارتفاع التداول النقدي

وفي سياق متصل، سجلت الأوراق والقطع النقدية المتداولة ارتفاعا بنسبة 19 بالمائة، حيث انتقلت من 23,6 مليار دينار بتاريخ 14 ماي 2025 إلى 28 مليار دينار حاليا.

تراجع إعادة التمويل

في المقابل، تراجع الحجم الإجمالي لإعادة التمويل إلى 10,8 مليار دينار بتاريخ 15 ماي 2026، مقابل 13,3 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، ما يمثل انخفاضا بنسبة 19 بالمائة.
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
