تسجيل كميات متفاوتة من الأمطار بعدد من ولايات الجمهورية
شهدت عدة مناطق من تونس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار، وفق المعطيات المسجلة من يوم السبت 16 ماي 2026 على الساعة السابعة صباحا إلى غاية اليوم الأحد 17 ماي 2026 على الساعة السابعة صباحا.
وسجلت أعلى الكميات بولايات الكاف والقصرين وسليانة، حيث بلغت 6 مليمترات بكل من الكريب وفوسانة، و5 مليمترات بساقية سيدي يوسف وبرقو وتالة.
أبرز الكميات المسجلة حسب الولايات
صفاقستراوحت الكميات بين 1 و2 مم بعدد من المناطق من بينها الرملة والغرابة والمحرس والعقاربة والقراطن.
زغوانسجلت زغوان 4 مم، مقابل 3 مم ببئر مشارقة و2 مم بالزريبة.
المنستيرتم تسجيل كميات تراوحت بين 1 و2 مم بكل من جمال والساحلين وقصر هلال ومعتمر.
المهديةبلغت الكميات 2 مم بكل من الجم وقصور الساف، مقابل 1 مم بالمهدية والشابة وهبيرة.
القيروانسجلت الوسلاتية 2 مم ونصر الله 1 مم.
سوسةتم تسجيل 1 مم بكل من مساكن والنفيضة وكندار.
جندوبةبلغت الكميات 4 مم بفرنانة و3 مم بعين دراهم، مقابل كميات تراوحت بين 1 و2 مم بعدة مناطق أخرى.
باجةسجلت تبرسق 3 مم وقبلاط 2 مم، مقابل 1 مم بمجاز الباب وباجة المحطة.
سليانةسجلت ولاية سليانة أعلى الكميات، حيث بلغت 6 مم بالكريب و5 مم ببرقو و4 مم بكل من محطة سليانة ومكثر المدينة.
الكافبلغت الكميات 5 مم بساقية سيدي يوسف و3 مم بكل من تاجروين وقلعة سنان ومحطة الكاف.
منوبةتم تسجيل 2 مم بمنوبة و1 مم بكل من السعيدة والجديدة.
أريانةبلغت الكميات 1 مم بكل من أريانة وسيدي ثابت وشرفش.
تونسسجلت حلق الوادي وسيدي بوسعيد 1 مم.
القصرينشهدت فوسانة أعلى الكميات بـ6 مم، تليها تالة بـ5 مم وحيدرة بـ4 مم.
سيدي بوزيدتم تسجيل 1 مم بكل من جلمة والمكناسي.
قابسبلغت الكميات 2 مم بغنوش و1 مم بالحامة.
قبليسجلت قبلي وسوق الأحد ودوز 1 مم.
نابلبلغت الكميات 1 مم بكل من نابل وقربة والحمامات وسيدي حسون.
