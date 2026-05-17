تسجيل كميات متفاوتة من الأمطار بعدد من ولايات الجمهورية

أبرز الكميات المسجلة حسب الولايات



شهدت عدة مناطق من تونس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار، وفق المعطيات المسجلة من يوم السبت 16 ماي 2026 على الساعة السابعة صباحا إلى غاية اليوم الأحد 17 ماي 2026 على الساعة السابعة صباحا.وسجلت أعلى الكميات بولايات الكاف والقصرين وسليانة، حيث بلغت 6 مليمترات بكل من الكريب وفوسانة، و5 مليمترات بساقية سيدي يوسف وبرقو وتالة.تراوحت الكميات بين 1 و2 مم بعدد من المناطق من بينها الرملة والغرابة والمحرس والعقاربة والقراطن.سجلت زغوان 4 مم، مقابل 3 مم ببئر مشارقة و2 مم بالزريبة.تم تسجيل كميات تراوحت بين 1 و2 مم بكل من جمال والساحلين وقصر هلال ومعتمر.بلغت الكميات 2 مم بكل من الجم وقصور الساف، مقابل 1 مم بالمهدية والشابة وهبيرة.سجلت الوسلاتية 2 مم ونصر الله 1 مم.تم تسجيل 1 مم بكل من مساكن والنفيضة وكندار.بلغت الكميات 4 مم بفرنانة و3 مم بعين دراهم، مقابل كميات تراوحت بين 1 و2 مم بعدة مناطق أخرى.سجلت تبرسق 3 مم وقبلاط 2 مم، مقابل 1 مم بمجاز الباب وباجة المحطة.سجلت ولاية سليانة أعلى الكميات، حيث بلغت 6 مم بالكريب و5 مم ببرقو و4 مم بكل من محطة سليانة ومكثر المدينة.بلغت الكميات 5 مم بساقية سيدي يوسف و3 مم بكل من تاجروين وقلعة سنان ومحطة الكاف.تم تسجيل 2 مم بمنوبة و1 مم بكل من السعيدة والجديدة.بلغت الكميات 1 مم بكل من أريانة وسيدي ثابت وشرفش.سجلت حلق الوادي وسيدي بوسعيد 1 مم.شهدت فوسانة أعلى الكميات بـ6 مم، تليها تالة بـ5 مم وحيدرة بـ4 مم.تم تسجيل 1 مم بكل من جلمة والمكناسي.بلغت الكميات 2 مم بغنوش و1 مم بالحامة.سجلت قبلي وسوق الأحد ودوز 1 مم.بلغت الكميات 1 مم بكل من نابل وقربة والحمامات وسيدي حسون.