تسجيل كميات متفاوتة من الأمطار بعدد من ولايات الجمهورية

Publié le Dimanche 17 Mai 2026 - 11:49
      
شهدت عدة مناطق من تونس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار، وفق المعطيات المسجلة من يوم السبت 16 ماي 2026 على الساعة السابعة صباحا إلى غاية اليوم الأحد 17 ماي 2026 على الساعة السابعة صباحا.

وسجلت أعلى الكميات بولايات الكاف والقصرين وسليانة، حيث بلغت 6 مليمترات بكل من الكريب وفوسانة، و5 مليمترات بساقية سيدي يوسف وبرقو وتالة.


أبرز الكميات المسجلة حسب الولايات

صفاقس

تراوحت الكميات بين 1 و2 مم بعدد من المناطق من بينها الرملة والغرابة والمحرس والعقاربة والقراطن.

زغوان

سجلت زغوان 4 مم، مقابل 3 مم ببئر مشارقة و2 مم بالزريبة.

المنستير

تم تسجيل كميات تراوحت بين 1 و2 مم بكل من جمال والساحلين وقصر هلال ومعتمر.

المهدية

بلغت الكميات 2 مم بكل من الجم وقصور الساف، مقابل 1 مم بالمهدية والشابة وهبيرة.

القيروان

سجلت الوسلاتية 2 مم ونصر الله 1 مم.

سوسة

تم تسجيل 1 مم بكل من مساكن والنفيضة وكندار.

جندوبة

بلغت الكميات 4 مم بفرنانة و3 مم بعين دراهم، مقابل كميات تراوحت بين 1 و2 مم بعدة مناطق أخرى.

باجة

سجلت تبرسق 3 مم وقبلاط 2 مم، مقابل 1 مم بمجاز الباب وباجة المحطة.

سليانة

سجلت ولاية سليانة أعلى الكميات، حيث بلغت 6 مم بالكريب و5 مم ببرقو و4 مم بكل من محطة سليانة ومكثر المدينة.

الكاف

بلغت الكميات 5 مم بساقية سيدي يوسف و3 مم بكل من تاجروين وقلعة سنان ومحطة الكاف.

منوبة

تم تسجيل 2 مم بمنوبة و1 مم بكل من السعيدة والجديدة.

أريانة

بلغت الكميات 1 مم بكل من أريانة وسيدي ثابت وشرفش.

تونس

سجلت حلق الوادي وسيدي بوسعيد 1 مم.

القصرين

شهدت فوسانة أعلى الكميات بـ6 مم، تليها تالة بـ5 مم وحيدرة بـ4 مم.

سيدي بوزيد

تم تسجيل 1 مم بكل من جلمة والمكناسي.

قابس

بلغت الكميات 2 مم بغنوش و1 مم بالحامة.

قبلي

سجلت قبلي وسوق الأحد ودوز 1 مم.

نابل

بلغت الكميات 1 مم بكل من نابل وقربة والحمامات وسيدي حسون.
