"فارس" تكشف عن شروط واشنطن الـ5.. ورد إيران

الشروط الإيرانية



كشفت وكالة فارس، الأحد، تفاصيل ما قالت إنها الشروط الرئيسية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران خلال المفاوضات الجارية بين الجانبين، إلى جانب الرد الإيراني والمطالب المقابلة التي طرحتها طهران.ووفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية، فإن واشنطن وضعت خمسة شروط أساسية، تتمثل في:1. عدم دفع أي تعويضات أو أضرار من قبل الولايات المتحدة.2. إخراج 400 كيلوغرام من اليورانيوم من إيران وتسليمها إلى واشنطن.3. الإبقاء على منشأة نووية إيرانية واحدة فقط في حالة نشاط.4. عدم الإفراج حتى عن 25 بالمائة من الأصول الإيرانية المجمدة.5. ربط وقف الحرب في مختلف الجبهات بإتمام المفاوضات.وأضاف التقرير أن هذه الشروط، حتى في حال قبولها من الجانب الإيراني، لا تعني بالضرورة إنهاء ما وصفه بـ”تهديد العدوان الأمريكي والصهيوني”.ونقلت الوكالة عن خبراء قولهم إن المقترح الأمريكي لا يهدف إلى تسوية الأزمة بقدر ما يسعى إلى تحقيق أهداف لم تتمكن واشنطن من فرضها خلال الحرب.في المقابل، أفادت وكالة فارس بأن إيران وضعت بدورها خمسة شروط مسبقة لبناء الثقة قبل المضي في أي مفاوضات، وهي:1. إنهاء الحرب في جميع الجبهات، وخاصة في لبنان.2. رفع العقوبات المفروضة على إيران.3. الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.4. تعويض الأضرار الناجمة عن الحرب.5. الاعتراف بحق إيران في السيادة على مضيق هرمز.