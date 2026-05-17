دعوة المؤسسات للمشاركة في معرض "حلال" 2026 من 25 الى 28 نوفمبر باسطنبول

Publié le Dimanche 17 Mai 2026 - 14:46
      
دعت غرفة التجارة والصناعة بتونس، الشركات التونسية للمشاركة في معرض "دعوة المؤسسات للمشاركة في معرض "حلال" 2026 من 25 الى 28 نوفمبر باسطنبول و"القمة العالمية للحلال"، وذلك من 25 إلى 28 نوفمبر 2026 ،بمدينة اسطنبول التركية.

وتُمثل هذه التظاهرة فرصة للمؤسسات الوطنية من أجل "الترويج لمنتجاتها الحلال، وإيجاد شركاء جدد، واستكشاف سوق يشهد نمواً متسارعاً، بالاضافة الى تعزيز توسعها على الصعيد الدولي"، وفق ما أكدته الغرفة، في بلاغ الاحد.


وأضافت الغرفة أن هذا الحدث يجمع آلاف المهنيين من مختلف أنحاء العالم، من عارضين ومستثمرين ومشترين وصناع قرار.
ويُعد معرض "حلال" من أبرز المعارض المهنية الدولية المتخصصة في المنتجات والخدمات المطابقة لمعايير الحلال وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

كما يُمثل منصة تجمع خبراء وتجار ورواد أعمال صناعة الحلال العالمية، وتوفر نظرة شاملة حول تنوع المنتجات الحاصلة على شهادة الحلال.

وتشمل المحاور الرئيسية للمعرض كل من الأغذية والمشروبات الحلال، وتقنيات المعالجة والتغليف، وقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، والمنتجات البيولوجية والتقليدية، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، والمنتجات الصيدلانية.


كما يتناول المعرض مجالات أخرى على غرار الخدمات المالية الإسلامية، الإعلام، المؤسسات العمومية، شهادات اعتماد الحلال، التعليم، السياحة الحلال والإقامة، السياحة العلاجية، النسيج و الملابس.
