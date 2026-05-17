تونس تحتضن صالون الصناعات الغذائية والتغليف من 9 الى 11 جوان 2026

يستعد قصر المعارض بالكرم بالعاصمة، لاحتضان فعاليات الدورة الجديدة لصالون الصناعات الغذائية والتغليف "IFSA Africa"، وذلك خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 11 جوان 2026.ويُعد هذا الصالون مناسبة للمهنيين في قطاع التغذية والمشروبات وتقنيات التصنيع والتعليب في القارة الإفريقية.وبحسب المنظمين يهدف الصالون إلى تعزيز شبكات التواصل المهني وتطوير فرص الأعمال، حيث سيشهد مشاركة واسعة لعارضين من تونس، وإفريقيا، ومن مختلف دول العالم.وفي خطوة تهدف إلى الرفع من نجاعة المشاركة، خصصت إدارة الصالون برنامجاً للمشترين المستضافين ومركزيات الشراء وهو ما سيسمح للمشاركين بعقد لقاءات مباشرة مع شركاء استراتيجيين وصناع قرار بارزين في السوق الدولية.وسيكون الجانب التقني والابتكار حاضراً بقوة في نسخة 2026، حيث سيتم تسليط الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية وحلول التغليف المبتكرة.وإلى جانب العرض التجاري، سيتضمن البرنامج سلسلة من المؤتمرات التقنية وورشات العمل التي سيؤطرها خبراء دوليون، بهدف استشراف التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع عالمياً.على غرار الدورات السابقة، سيشكل الصالون فضاءً للتميز في فنون الطبخ من خلال تنظيم مسابقات في الطهي المباشر .وسيتنافس في هذه المسابقات مترشحون من عدة دول تحت إشراف لجنة تحكيم دولية مرموقة، تضم أسماءً لامعة ومعترف بها عالمياً في هذا المجال.